گردشگری تهران روی ریل مترو توسعه پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه مترو تهران علاوه بر نقش اصلی خود در جابهجایی شهروندان، میتواند بهعنوان یکی از مسیرهای دسترسی به جاذبههای گردشگری پایتخت مورد استفاده قرار گیرد؛ ظرفیتی که با توسعه نقشهها و خدمات هوشمند گردشگری در ایستگاههای مترو، امکان معرفی بیشتر جاذبههای تاریخی و گردشگری شهر به شهروندان را فراهم میکند.
امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شبکه مترو، مخصوصاً در شرایط فعلی که استفاده از آن رایگان است، ظرفیت ویژهای برای حوزه گردشگری ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه بیشترین هزینه در حوزه گردشگری مربوط به حملونقل است، افزود: اکنون با استفاده از شبکه مترو، هزینه حملونقل صفر شده است و روزانه بالغ بر ۲.۵ میلیون نفر از این شبکه استفاده میکنند.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران ادامه داد: اگر همین شهروندانی که روزانه از شبکه مترو استفاده میکنند، جاذبههای گردشگری شهر تهران را ببینند و از این مجموعه استفاده کنند، به جرئت میتوان گفت توسعه گردشگری اتفاق افتاده است.
قاسمی تصریح کرد: شهروندان تهرانی که استفاده روزمره آنها از مترو بوده، از حالا میتوانند با جاذبههای گردشگری شهر تهران بیشتر آشنا شوند و از آنها استفاده گردشگری داشته باشند.
وی درباره هوشمندسازی خدمات گردشگری نیز گفت: در حال حاضر هوشمندسازی در سامانه جامع گردشگری قابل بهرهبرداری است و بهزودی این سامانه به شهرزاد نیز پیوند میخورد و از طریق اپلیکیشن شهرزاد قابل دسترسی خواهد بود.
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