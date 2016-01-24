شرط طالبان برای حضور در مذاکرات صلح افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طالبان افغانستان برای شرکت در مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ داخلی ۱۵ ساله در این کشور خروج از لیست سیاه سازمان ملل را مشروط کرد.

یک عضو رسمی این گروهک شبه نظامی در افغانستان در قطر با حضور در یک نشست غیر رسمی گفت: تنها راه شرکت طالبان در مذاکرات صلح خارج شدن آن از لیست گروههای تروریستی سازمان ملل است.

این عضو طالبان که خواست نامش فاش نشود، گفت: در صورت خروج از لیست گروههای تروریستی و مسافرت آزادانه به کشورهای مختلف در مذاکرات شرکت خواهیم کرد.

اولین دور مذاکرات صلح بین کشورهای افغانستان و پاکستان با حضور نمایندگانی از طالبان به میزبانی پاکستان قرار بود در ماه جولای سال گذشته میلادی برگزار شود که با مرگ ملاعمر رهبر طالبان لغو شد.

روز شنبه نمایندگانی از مقامات سابق افغانستان و طالبان در هتلی در شهر دوحه قطر نشستی غیر رسمی با هم داشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برگزاری این نشست را فرصتی برای آینده افغانستان اعلام کرد.

دولت افغانستان نماینده رسمی به قطر اعزام نکرد ولی مالالای شینواری مشاور رئیس جمهور و عمر دوازری وزیر کشور سابق افغانستان در این جلسه حضور داشتند.