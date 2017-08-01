  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۷

طالبان: بدون حضور نمایندگان دفتر دوحه مذاکره نمی‌کنیم

طالبان: بدون حضور نمایندگان دفتر دوحه مذاکره نمی‌کنیم

گروه طالبان اعلام کرد که بدون حضور نمایندگان دفتر دوحه مذاکرات صلح را پیگیری نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در خبری فوری عنوان داشت که طالبان بدون حضور نمایندگان دفتر دوحه مذاکرات صلح را پیگیری نخواهد کرد.

از چندی قبل دوحه میزبان مذاکرات صلح طالبان با افغانستان بوده و برای تسریع این کار دفتری از سوی طالبان در دوحه تاسیس شد.

تا قبل از انجام مذاکرات در دوحه، اسلام آباد نقش کلیدی در روند صلح افغانستان داشت و پیش از دیدارهای قطر، آخرین دیدار رسمی نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان با میانجیگری پاکستان در نزدیکی اسلام آباد برگزار شد.

اما پس از فاش شدن مرگ «ملا عمر» رهبر طالبان، این مذاکرات به هم خورد و از آن زمان تاکنون روابط دولت افغانستان و پاکستان رو به تیرگی گذاشت.

کد مطلب 4047382
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها