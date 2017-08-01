به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در خبری فوری عنوان داشت که طالبان بدون حضور نمایندگان دفتر دوحه مذاکرات صلح را پیگیری نخواهد کرد.

از چندی قبل دوحه میزبان مذاکرات صلح طالبان با افغانستان بوده و برای تسریع این کار دفتری از سوی طالبان در دوحه تاسیس شد.

تا قبل از انجام مذاکرات در دوحه، اسلام آباد نقش کلیدی در روند صلح افغانستان داشت و پیش از دیدارهای قطر، آخرین دیدار رسمی نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان با میانجیگری پاکستان در نزدیکی اسلام آباد برگزار شد.

اما پس از فاش شدن مرگ «ملا عمر» رهبر طالبان، این مذاکرات به هم خورد و از آن زمان تاکنون روابط دولت افغانستان و پاکستان رو به تیرگی گذاشت.