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۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۱۹

با هزینه ۲۸ میلیون دلاری؛

پیشرفته ترین هوش مصنوعی جهان ساخته می شود

پیشرفته ترین هوش مصنوعی جهان ساخته می شود

دانشگاه «هاروارد» با تخصیص بودجه ۲۸ میلیون دلاری، اقدام به ساخت پیشرفته ترین هوش مصنوعی جهان می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون هوش مصنوعی که به سرعت مغز انسان قابلیت یاد گرفتن داشته باشد، ساخته نشده است، اما مرکز فعالیت پروژ های تحقیقاتی پیشرفته هوش در آمریکا معروف به IARPA قصد دارد که انقلابی در این حوزه از علم به راه بیاندازد.

در همین حال سه دپارتمان در دانشگاه «هاردوارد» با تخصیص بودجه ۲۸ میلیون دلاری، متشکل از دانشکده مهندسی و علوم کاربردی، مرکز علوم مغزی و دپارتمان مولکول و زیست شناسی سلولی عهده دار این پروژه خواهند بود.

همچنین محققین «هاردوارد» به دنبال پیدا کردن علت اینکه چرا مغز انسان با دیدن شی ای برای یکبار و تنها چند بار می تواند انواع آن را تشخیص دهد، هستند. برای مثال اگر شخصی یکبار خودرویی را ببیند، می تواند انواع آن را در مواجهات بعدی تشخیص دهد این در حالی است که پیشرفته ترین هوش مصنوعی باید هزاران نمونه را از قبل ببیند تا خودرویی را تشخیص دهد.  

بر همین اساس محققین دانشگاه «هاردوارد» قصد دارند به پوسته مغز (قشر مخ) ورود پیدا کنند تا دریابند که چگونه نورون های موجود در مغز با یکدیگر ارتباط بر قرار می کنند و بر اساس آن،  پیشرفته ترین هوش مصنوعی جهان را بسازند.

کد مطلب 3032273
علیرضا کمندی

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