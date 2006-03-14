غار "چال نخجير" به نام دليجان نامگذاري شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، شوراي اسلامي شهر دليجان اعلام كرد: غار چال نخجير دليجان در سال 1365 توسط شهردار وقت كشف گرديد و عمليات بازگشايي دهانه غار و آماده سازي و حفظ و نگهداري آن از بودجه شهرداري دليجان هزينه شده است.

اهالي شهر دليجان با ارسال طومار 2 متر و 70 سانتي به مسئولان كشوري ، خواستار تغيير نام غار چال نخجير به دليجان شده اند.

بنابراين گزارش ، در نامه شوراي شهر دليجان به فرمانداري اين شهرستان نيز آمده است: اين غار در محدوده بخش مركزي دليجان واقع شده و هيچ ارتباطي به حوزه شهري نراق ندارد.

بنابراين ، پيشنهاد آن فرمانداري در خصوص 3 گزينه پيشنهادي مبني بر نامگذاري غار با عناوين 1- چال نخجير نراق - دليجان 2- چال نخجير 3- غار چال نخجير دليجان منطقه نراق ، مورد تاييد شوراي شهر و مردم دليجان قرار نگرفت.

شوراي شهر دليجان در عين حال ، نامگذاري غار با عنوان چال نخجير شهرستان دليجان را مورد تاييد قرار داده است.