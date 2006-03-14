جلسه ستاد بزرگداشت استاد مطهري در دانشگاه تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين جلسه موضوعات و عناوين پيشنهادي از سوي اعضاي ستاد براي برگزاري مراسم گراميداشت ياد و خاطره اين استاد شهيد ارائه و مقرر شد كه اين موضوعات با هماهنگي و نظارت كميته هاي علمي، اجرايي و تبليغاتي به صورت يك طرح جامع و قابل اجرا در نشست آينده اين ستاد در فروردين ماه سال 1385 مطرح شود.

کد مطلب 303341