نشست خبری جشنواره ادبی حیات برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره ادبی حیات، نشست خبری نخستین جشنواره ادبی حیات، روز چهارشنبه ۷ بهمن با حضور مسئولان این جشنواره در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

این نشست خبری با حضور کوروش عنبری دبیر جشنواره و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب حضور خواهند داشت.

کمیل سوهانی مستندساز و حسام الدین مطهری داستان نویس از دیگر حاضران در این نشست خبری خواهند بود.

نخستین جشنواره ملی ادبی حیات با رویکرد آب، اردبیهشت سال ۹۵ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود. نشست خبری این جشنواره نیز روز چهارشنبه ۵ بهمن، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن کنفرانس جانبی تالار جابر بن حیان دانشگاه تربیت مدرس واقع در بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر برگزار می شود.