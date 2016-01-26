تمدن بشری را به سوی اخلاق انبیا هدایت كنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدعلی تسخیری، مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام، طی سخنانی در پنجمین دور گفتوگوی دینی مركز گفتوگوی ادیان و تمدنهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با سازمان كنفرانس ادیان برای صلح كره جنوبی، كه با عنوان «دین، صلح و امنیت جهانی» برگزار شد، گفت: امیدوارم بتوانیم از فضای به وجود آمده در دوران پسابرجام كه در آن روابط سیاسی و اقتصادی، زمینه بیشتری برای توسعه روابط فرهنگی ایجاد میكند، استفاده بهتری كنیم.
وی با اشاره آرزوی صلح دو كره كه در سخنان طرف كرهای این نشست، بارها مطرح شد، گفت: ما هم همانند دوستان كرهای خود آرزو داریم كه دو كره، به حالت سابق خود بازگردند و دو ملت، تبدیل به یك ملت شوند و معتقدیم كه باید اینگونه هم باشد.
آیتالله تسخیری همچنین با اظهار اینكه مطرح كردن موضوع این جلسه با عنوان «دین، صلح و امنیت جهانی»، مخصوص یك كشور و یا یك منطقه نیست؛ بلكه با منفعت و مصلحت كل جهان ارتباط دارد؛ زیرا این موضوع، رابطه با فطرت انسانی دارد، گفت: امنیت و صلح، به طور طبیعی از انگیزه و غریزه خوددوستی انسانیت نشو و نمو میكند و به طور طبیعی، فطرت انسانی این مسأله را تأكید میكند؛ متأسفانه انحرافات از فطرت و منافع نامقدسی كه به وجود میآید مانند تسلط، جنگ و .... این خواستههای فطری را كمرنگ میكند.
وی افزود: امیدواریم برگزاری این جلسات گفتوگو، عاملی باشد برای اینكه بشریت به اصل فطرت خود بازگردد و به این ندا كه مكنونات فكری انسان به مرحله فعلیت برسد، گوش دهد و انسان حقیقتاً انسان شود. انسانی كه با فطرت خود تعامل دارد.
مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام در ادامه سخنان خود اظهار كرد: در طول تاریخ طرحهای زیادی برای امنیت مطرح شده است؛ در عین حال طرح دین و طرح ادیان این بود كه بشریت، سوی خدا حركت كند و تفكرات طاغوتی و شیطانی را كنار بگذارد و به سمت تعالیم الهی برود.
وی ادامه داد: ما در روایات اسلامی اینگونه داریم كه انبیا این رسالت را دارند كه بشریت را به سوی عبادتالله و درگیری با طاغوت سوق دهند. در همه ادیان هم آمده كه وعده الهی به كل مؤمنین این است كه خداوند شرایطی به وجود خواهد آورد تا همه مؤمنین حالت عبادتاللهی داشته باشند.
وی در پایان سخنان خود تأكید كرد: همه مؤمنین موظفاند كه سعی كنند تا تمدن بشری را به سوی اخلاق انبیا هدایت كنند.
بنابر اعلام این خبر، پنجمین دور گفتوگوی دینی مركز گفتوگوی ادیان و تمدنهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با سازمان كنفرانس ادیان برای صلح كره جنوبی، با عنوان «دین، صلح و امنیت جهانی»، با حضور آیت الله تسخیری مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام، حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی، دستیار ویژه رییسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی، ابوذر ابراهیمی تركمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، عبدالرحیم گواهی، رییس مركز پژوهش ادیان جهان، حسن بلخاری، مدیرگروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، حجت الاسلام والمسلمین مسجد جامعی، میر محمد صادقی، عماد افروغ، علیمحمد حلمی، رییس مركز گفتوگوی ادیان و تمدنهای این سازمان و اندیشمندان مسیحی از كرهجنوبی همچون اسقف اعظم كیم هی ـ جونگ، رییس كمیته ارتباط جهان مسیحی و گفتوگوی ادیان كنفرانس اسقفان كاتولیك كره جنوبی، كشیش كیم گوانگ جون، دبیركل كنفرانس ادیان برای صلح كره جنوبی، هیوندو پارك، سردبیر مجله صلح و دین، اسقف اعظم سیبوه سركیسیان خلیفه ارامنه تهران و تنی چند دیگر از فعالان این حوزه در كره جنوبی، صبح امروز (۶ بهمن ماه ) در ساختمان شهید رحیمی این سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی آغاز شد.
اندیشمندان مسلمان و مسیحی ۶ و ۷ بهمن ماه، مقالات خود را با موضوعات «توصیههای ادیان برای برقرای صلح و آرامش»، «گفتوگوی دینی؛ راهكاری برای ایجاد صلح و امنیت جهانی»، «نقش خانواده و جوانان در ایجاد آرامش و امنیت» و «توجه ادیان به حفظ و حراست از محیط زیست» ارایه خواهند داد.
نظر شما