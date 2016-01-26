همه پيروان اديان خواهان صلح هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسقف اعظم كيم هي ـ جونگ، رييس كميته ارتباط جهان مسيحي و گفت‌وگوي اديان كنفرانس اسقفان كاتوليك كره جنوبي، طي سخناني در پنجمين دور گفت‌وگوي ديني مركز گفت‌وگوي اديان و تمدن‌هاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با سازمان كنفرانس اديان براي صلح كره جنوبي كه با عنوان «دين، صلح و امنيت جهاني» برگزار شد، گفت: چندي پيش هفتادمين سالگرد آزادي كره و تقسيم فاجعه‌بار اين سرزمين به كره جنوبي و كره شمالي بود. در حدود هفت سال پيش اميدوار بوديم كه روابط دو كشور بهتر شود، ولي سير نزولي اين روابط شدت گرفت و وضعيت در منطقه بدتر شد.

وي افزود: در سفر خود به پيونگ‌يانگ (پايتخت كره شمالي) كه در سال‌هاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ انجام شد، عنوان كردم كه بهترين روش براي دستيابي به صلح در شبه جزيره كره، استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي نيست؛ بلكه از طريق اعتمادسازي دو طرفه براساس بخشش است و تأكيد كردم كه به شكوفايي و آشتي ملي فكر كنند.

رييس كميته ارتباط جهان مسيحي و گفت‌وگوي اديان كنفرانس اسقفان كاتوليك كره جنوبي ادامه داد: ابعاد اين ضايعه غيرقابل اندازه است و با توجه به استمرار مناقشه بين دو كره نبايد طبق انگيزه‌ها و محاسبات سياسي عمل كنيم. رهبران كره بايد موضعي مستقل براساس منافع ملي اتخاذ و براي بخشش و آشتي ملي اقدام كنند و بهترين عمل براي آشتي ملي بخشش غير مشروط است.

وي همچنين با بيان اينكه براي تحقق اين آشتي ملي در كليسا به دعا مي‌پردازيم، يادآوري كرد: در آلمان غربي مردم در كليسا دعا مي‌كردند تا اتحاد دو آلمان محقق شود. ما هم در كره دعا مي‌كنيم براي اتحاد دو كره و در اين باره از حضرت مريم (س) شفاعت مي‌طلبيم.

اسقف اعظم كيم هي ـ جونگ در بخش ديگري از سخنان خود، گفت: اتحاد، سبب صلح، همدلي و يكپارچگي ملي خواهد شد و البته نتايج اين صلح نه تنها در شرق آسيا كه در كل جهان مشهود خواهد بود.

وي تأكيد كرد: تصميم‌گيري در مناقشه دو كره نبايد براساس سياست باشد، بلكه بايد در اين خصوص اجماع صورت گيرد.

۲ هزار مسلمان بومي در كره جنوبي زندگي مي‌كنند

كشيش كيم گوانگ جون، دبيركل كنفرانس اديان براي صلح كره جنوبي، ديگر انديشمند سخنران در اين نشست بود كه در سخنان آغازين خود به تشريح جايگاه و فعاليت‌هاي سازمان كنفرانس اديان براي صلح كره پرداخت. وي گفت: اين كنفرانس در بردارنده اديان بسياري همانند بوديسم، كنفسيوسيسم، مسيحيت و ... اديان ديگر كره است كه عضو اين كنفرانس هستند. كنفرانس اديان براي صلح كره جنوبي، پيام‌هاي صلح‌آميز را ترويج مي‌دهد و فعاليت‌هايش براي صلح است.

وي افزود: همه پيروان اديان و صلح‌طلبان با هم جمع مي‌شوند و تحت پرچم كنفرانس صلح براي اديان، سخنراني مي‌كنند و مهم‌ترين هدف ما، ايجاد صلح در شبه جزيره كره است. همچنين كنفرانس اديان براي صلح كره جنوبي در سطح آسيا روابط خوبي با همكاران جهاني خود دارد.

كيم گوانگ جون ادامه داد: در ميان تمامي مسائل، مهم‌ترين وظيفه اين كنفرانس مبارزه با افراطي‌گري ديني است. به خصوص ميان افراد معتقد در كره مطالعه مي‌كنيم تا مسايلي كه منجر به افراطي‌گري مي‌شود را شناسايي و آنها را خنثي كنيم.

وي همچنين با بيان اينكه حدود ۲ هزار مسلمان بومي در كره جنوبي زندگي مي‌كنند، گفت: مسلمانان جزو اقليت‌هاي ديني در كره هستند كه با محاسبه مهاجران مسلماني كه از كشورهاي اسلامي به اين كشور مهاجرت كرده‌اند، جمعيت آنها به ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تن مي‌رسد. در كنفرانس اديان براي صلح كره جنوبي تلاش مي‌كنيم تا درك خود از اين مسلمانان را افزايش دهيم تا مانع ايجاد سوء‌تفاهم‌هايي در خصوص مسلمانان در سطح جامعه شويم.

دبيركل كنفرانس اديان براي صلح كره جنوبي با بيان اينكه يكي از پروژه‌هاي اين كنفرانس برگزاري سمينار اسلام است، گفت: اين سمينار در نقش اشاعه درك مسيحي از اسلام و مسلمانان برگزار مي‌شود و آموزش‌هايي در اين خصوص به مردم ارايه مي‌دهد. همچنين به عنوان بخشي از اين سمينار، با مسلمانان ديدار مي‌كنيم كه در خارج از كشور با كنفرانس همكاري دارند.

صلح دو كره به معناي ايجاد صلح در تمام شرق آسياست

هيوندو پارك، سردبير مجله «صلح و دين» كره و عضو شوراي مركزي كنفرانس اديان براي صلح كره، سخنران بعدي اين نشست بود. وي گفت: در منطقه خاورميانه، داعش حضور دارد؛ اما با توجه به تقسيم شدن دو كره، مي‌خواهم توجه شما را به موضوع كشور خودم جلب مي‌كنم؛ بحث اتحاد دو كره.

وي افزود: در كره، بحث اتحاد، مهم‌ترين بحث گفت‌وگوي اديان است چون مسير سياسي بسته است و سياستمداران نمي‌خواهند در اين باره اقدامي صورت دهند. هم اكنون در شبه جزيره كره، افرادي چون اسقف اعظم، فعالانه درگير اين گفت‌وگو هستند تا صلح محقق شود.

وي ادامه داد: در سال ۲۰۱۵ ميلادي عدد ۷۰ به كل ملت ارايه شد كه نشان دهنده هفتادمين سالگرد پايان جنگ جهاني دوم و آزادي سازي مردم كره از حكومت استعماري ژاپن در ۱۵ اوت سال ۱۹۴۵ است؛ اما يك واقعيت دردناك ادامه يافت و دو كره همچنان جدا هستند كه نتيجه درگيري ايدئولوژيك دو ابرقدرت جهاني يعني آمريكا و شوروي سابق است. اين جدايي، زندگي صلح‌آميز ما را دچار اختلال كرده است.

هيوندو پارك همچنينن گفت: در ژاپن تلاش مي‌شود تا جرايم جنگي اين كشور را الزام غيرقابل اجتناب معرفي كنند كه در اين حالت كشورهاي تحت عنوان دفاع خود، توسط ژاپن ديگر مورد هدف قرار خواهند گرفت. اين وضعيت سياسي منطقه شرق آسياست و مي‌تواند وضعيت را خطرناك كند.

اين روزنامه‌نگار كره‌اي افزود: خاورميانه هم خطرناك است چون افراطيون اينجا هستند. در واقع شاهد انفجار خطرات در خاورميانه هستيم؛ اما در شرق آسيا، اين تنش در حال جوشش در درون منطقه است.

وي ادامه داد: آب و هوا امسال خيلي سرد بود؛ وضعيت سياسي هم خيلي سرد بود و در عوض، تنش بسيار و مسير به سمت صلح، بسيار سخت و پر پيچ و خم است.

عضو شوراي مركزي كنفرانس اديان براي صلح كره در پايان سخنان خود ابراز اميدواري كرد كه صلح دو كره محقق شود و گفت كه در اين صورت، منطقه شرق آسيا به سمت صلح حركت خواهد كرد.

بنابر اعلام اين خبر، پنجمين دور گفت‌وگوي ديني مركز گفت‌وگوي اديان و تمدن‌هاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با سازمان كنفرانس اديان براي صلح كره جنوبي، با عنوان «دين، صلح و امنيت جهاني»، با حضور آيت الله تسخيري مشاور مقام معظم رهبري در امور جهان اسلام، حجت الاسلام والمسلمين علي يونسي، دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي، ابوذر ابراهيمي تركمان، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، عبدالرحيم گواهي، رييس مركز پژوهش اديان جهان، حسن بلخاري، مديرگروه مطالعات عالي هنر دانشگاه تهران، حجت الاسلام والمسلمين مسجد جامعي، مير محمد صادقي، عماد افروغ، علي‌محمد حلمي، رييس مركز گفت‌وگوي اديان و تمدن‌هاي اين سازمان و انديشمندان مسيحي از كره‌جنوبي همچون اسقف اعظم كيم هي ـ جونگ، رييس كميته ارتباط جهان مسيحي و گفت‌وگوي اديان كنفرانس اسقفان كاتوليك كره جنوبي، كشيش كيم گوانگ جون، دبيركل كنفرانس اديان براي صلح كره جنوبي، هيوندو پارك، سردبير مجله صلح و دين، اسقف اعظم سيبوه سركيسيان خليفه ارامنه تهران و تني چند ديگر از فعالان اين حوزه در كره جنوبي، صبح امروز (۶ بهمن ماه ) در ساختمان شهيد رحيمي سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي آغاز شد.

انديشمندان مسلمان و مسيحي ۶ و ۷ بهمن ماه، مقالات خود را با موضوعات «توصيه‌هاي اديان براي برقراي صلح و آرامش»، «گفت‌وگوي ديني؛ راهكاري براي ايجاد صلح و امنيت جهاني»، «نقش خانواده و جوانان در ايجاد آرامش و امنيت» و «توجه اديان به حفظ و حراست از محيط زيست» ارايه خواهند داد.