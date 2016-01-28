شبکه پنج سیما به استقبال دهه فجر می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، «مهر وطن» عنوان ویژه برنامه زنده و ترکیبی است که از ۱۲ بهمن ماه هر شب ساعت ۲۲ روی آنتن می رود. این جنگ شاد در ایام دهه فجر با بخش های متنوع و مختلف به مدت ۶۰ دقیقه مهمان خانه مخاطبان می شود و شهرام نسترن راد تهیه کنندگی و حسین مولایی و محمدرضا قدیریان اجرای این برنامه را بر عهده دارند. مهدی واعظی هم هر شب در این برنامه به مدت ۱۰ دقیقه از موفقیت های ورزشی پس از انقلاب صحبت می کند.

بخش بچه های انقلاب با رویکرد پخش کلیپ ها و بخش های خاطره انگیز از دیگر برنامه های دهه شصت ویژه ایام دهه فجر اعم از موسیقی تصویرهای ویژه دهه فجر که در دهه شصت پخش می شدند، برنامه های خاطره انگیز ویژه کودکان و نوجوانان، ارتباط تلفنی یا مهمان حضوری از برنامه های خاطره انگیز آن سال ها محتوای این بخش را تشکیل می دهد. در بخش خانه و خانواده، کلیپ های شاد و خاطره انگیز انقلابی و قسمت هایی از برنامه ها یا سریال های خاطره انگیز دهه شصت به ویژه برنامه های خاطره انگیز انقلابی برای مخاطبان نمایش داده می شود.

ویژه برنامه «مهر وطن» کاری از گروه اقتصاد و جامعه شبکه پنج سیما است که در ایام دهه فجر هر شب ساعت ۲۲ به مدت ۶۰ دقیقه روی آنتن می رود.

اینجا حوالی فردا

ویژه برنامه «اینجا حوالی فردا» با رویکرد بررسی ایران از انقلاب تا چشم انداز ۱۴۰۴ برای ایام دهه فجر هر شب از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن می رود. این برنامه با دعوت از مسئولان و دانشگاهیان در هر قسمت به موضوعاتی چون بهداشت و درمان و طرح تحول سلامت، دستاوردهای صنعت داروسازی كشور، پیشرفت های صنعت و تجارت ایران پس از انقلاب، دستیابی به تكنولوژی و فناوری های روز از جمله فناوری هسته ای و موشكی، پیشرفت های علمی و تولید در زمینه كشاورزی و تولید محصولات غذایی، مصادیق پیشرفت كشور در زمینه تولید دانش و به كارگیری آن در اقتصاد و جامعه در قالب شركت های دانش بنیان می پردازد.

همچنین در این برنامه به رتبه های اقتصادی و تولیدی كه ایران را در منطقه و جهان شاخص می كند، نیز پرداخت می شود. بررسی در قالب نمودار و مقایسه وضعیت معیارهای مختلف اقتصادی در سال های قبل از انقلاب، سال‌های اخیر و اهداف تعیین شده در چشم انداز ۱۴۰۴ از دیگر بخش های این برنامه است. اینفوگرافی، گزارش مردمی و مسابقه آیتم های مختلف این ویژه برنامه را تشکیل می دهد

«اینجا حوالی فردا» کاری از گروه اقتصاد و جامعه شبکه پنج سیما است که محسن آزادی و حسام مزینانی اجرا و محمد قنبری تهیه کنندگی آن را برعهده دارد.

مستند ها

در مستند «عصر خمینی» به بیان دیدگاه، تفکرات و نظرات امام خمینی (ره) می پردازد. این مستند در ۱۴ قسمت ۲۵ دقیقه ای در ایام دهه فجر ساعت ۱۴:۵۰ روی آنتن می رود.

مستند «قصه های انقلاب» به قیام خونین ۱۹ دی ماه ۵۷ مردم قم می‌پردازد. این مستند در ۷ قسمت ۳۰ دقیقه ای ساعت ۲۱:۱۵ دقیقه برای مخاطبان پخش می شود.

اقتصاد ایران

برنامه تحلیلی «اقتصاد ایران» نیز در دهه فجر با دعوت از مسئولان و وزیران ورزاتخانه به بحث و گفتگو پیرامون موضوعات اقتصاد کشور و پیشرفت های بعد از پیروزی انقلاب می پردازد. این برنامه در روزهای زوج ساعت ۱۹ در ۵ قسمت ۴۵ دقیقه ای روی آنتن می رود.

سفر به خلیج فارس

سفرنامه «روزآمد» ویژه دهه فجر به استان بوشهر برای شناخت فرصت های اقتصادی صنعتی و گردشگری سفر کرده است. مرور بر دستاوردهای اقتصادی و صنعتی انقلاب اسلامی به روایت بهراد مهرجو محقق و روزنامه نگار و حضور در كارخانه ها و روایت خاطرات انقلاب اسلامی در میان صنعتگران میان برنامه تولیدی این سفرنامه است.

به خانه بر می گردیم

برنامه خانواده‌ محور «به خانه برمی‌گردیم» در ایام دهه فجر حال و هوایی انقلابی می‌گیرد. ویژه برنامه «به خانه برمی‌گردیم» در ایام دهه فجر شامل سه محور اصلی است. محور اول این برنامه‌ها شامل مهمانان حضوری که معمولاً از پزشکان و خانواده‌هایی که در دوران انقلاب و پیروزی آن نقش داشته‌اند، هستند. محور بعدی و دوم این برنامه‌ها، پخش «پلی بک» با موضوع دهه فجر است. یکی از این پلی‌بک‌ها مربوط به پخش تصاویر مربوط به مسیری است که امام خمینی (ره) تا بهشت زهرا طی کرده‌اند، به همین صورت پلی‌بک‌های دیگری متناسب با حال و هوای زمان انقلاب پخش خواهد شد. در نهایت محور پایانی و سوم این برنامه‌ها دعوت و حضور مهمانان ویژه است.