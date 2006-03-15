رئيس دانشگاه تربيت مدرس در گفتگو با "مهر" : شعبه دانشگاه تربيت مدرس اواسط سال آينده در سوريه راه اندازي مي شود

دكتر "فرهاد دانشجو" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: به دنبال سفر اخير معاون اول رياست جمهوري به كشور سوريه، بحث راه اندازي شعبه اي از دانشگاه تربيت مدرس در اين كشور مطرح و بر اين اساس تفاهم نامه اي نيزمنعقد شد.

وي اظهار داشت: دفتر دانشگاه تربيت مدرس، اواسط سال 85 در كشور سوريه ايجاد مي شود. اين دفتر با ايجاد رشته زبان و ادبيات فارسي، مشغول به كار مي شود.

سرپرست دانشگاه تربيت مدرس اضافه كرد: دانشگاه تربيت مدرس در نظر دارد رشته IT را نيز در كشور سوريه راه اندازي كند.

وي تصريح كرد: كشور سوريه بايد نيازهاي خود را در رشته هاي مختلف اعلام كند. فرايند ايجاد يك شعبه جامع از دانشگاه تربيت مدرس در كشور سوريه 4 ساله است.