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۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۹:۲۸

رئيس دانشگاه تربيت مدرس در گفتگو با "مهر" : شعبه دانشگاه تربيت مدرس اواسط سال آينده در سوريه راه اندازي مي شود

رئيس دانشگاه تربيت مدرس در گفتگو با "مهر" : شعبه دانشگاه تربيت مدرس اواسط سال آينده در سوريه راه اندازي مي شود

سرپرست دانشگاه تربيت مدرس از راه اندازي شعبه دانشگاه تربيت مدرس در سوريه خبر داد و گفت: شعبه دانشگاه تربيت مدرس اواسط سال آينده در سوريه تاسيس مي شود.

دكتر "فرهاد دانشجو" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: به دنبال سفر اخير معاون اول رياست جمهوري به كشور سوريه، بحث راه اندازي شعبه اي از دانشگاه تربيت مدرس در اين كشور مطرح و بر اين اساس تفاهم نامه اي نيزمنعقد شد.

وي اظهار داشت: دفتر دانشگاه تربيت مدرس، اواسط سال 85 در كشور سوريه ايجاد مي شود. اين دفتر با ايجاد رشته زبان و ادبيات فارسي، مشغول به كار مي شود.

سرپرست دانشگاه تربيت مدرس اضافه كرد: دانشگاه تربيت مدرس در نظر دارد رشته IT را نيز در كشور سوريه راه اندازي كند.

وي تصريح كرد: كشور سوريه بايد نيازهاي خود را در رشته هاي مختلف اعلام كند. فرايند ايجاد يك شعبه جامع از دانشگاه تربيت مدرس در كشور سوريه 4 ساله است.

کد مطلب 303564

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