فابیوس از عادی شدن روابط با ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه همزمان با حضور حسن روحانی در فرانسه از گسترش روابط این کشور با ایران خبر داد.

وی گفت: دولت فرانسه همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به کشور فرانسه انتظار دارد روابط دو کشور به حالت عادی برگردد.

وی سفر روحانی به فرانسه را فرصت مهمی برای عادی سازی روابط دو کشور عنوان کرد.

فابیوس به توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی اشاره کرد و اجرای برجام را برای گسترش روابط اروپا با ایران مثبت ارزیابی کرد.

وزیر امور خارجه فرانسه خاطر نشان کرد توافق هسته ای با ایران مانع گسترش سلاح های هسته ای می شود و با پایبندی ایران به توافق هسته ای می توان به گسترش بیشتر روابط با ایران امیدوار بود.

سخنان فابیوس در حالی درباره گسترش روابط با ایران بیان شده است که فرانسه با حضور فابیوس در اتحادیه اروپا خواستار افزایش تحریم های موشکی ایران شده است.