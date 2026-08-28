افت فروش و تولید تویوتا در چین و خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت تویوتا موتور اعلام کرد فروش جهانی خودروهای این شرکت در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۸ درصد کاهش یافته و به ۸۵۶ هزار و ۱۲۵ دستگاه رسیده است. تولید جهانی این شرکت نیز در همین مدت ۲.۱ درصد کاهش داشته است.

کاهش فروش در چین یکی از مهم‌ترین عوامل افت عملکرد تویوتا بود. فروش این شرکت در چین در ماه ژوئیه ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و برای ششمین ماه متوالی نزولی شد. تویوتا اعلام کرد افزایش قیمت بنزین بر تقاضا برای خودروهای هیبریدی و خودروهای دارای موتور احتراقی در این بازار اثر گذاشته است.

در آمریکا، بزرگ‌ترین بازار تویوتا، فروش این شرکت ۰.۸ درصد کاهش یافت. شدیدترین افت فروش اما در بازار خاورمیانه ثبت شد؛ به‌طوری که فروش تویوتا در این منطقه ۴۴.۵ درصد پایین آمد.

این کاهش‌ها در حالی رخ داد که فروش تویوتا در بازار ژاپن ۱۱ درصد افزایش یافت و بخشی از افت فروش در سایر بازارها را جبران کرد.

در بخش تولید نیز کاهش فعالیت در چین و آمریکا بر عملکرد جهانی تویوتا اثر گذاشت. تولید این شرکت در چین ۳۲.۷ درصد و در آمریکا ۴ درصد کاهش یافت؛ در مقابل، تولید در ژاپن ۱۲.۴ درصد افزایش پیدا کرد.

تویوتا در عین حال اعلام کرد صادرات خودرو از ژاپن در ژوئیه با افزایش ۱۰.۲ درصدی نسبت به سال گذشته به کمی بیش از ۱۹۶ هزار دستگاه رسید. این سومین ماه متوالی افزایش صادرات و بالاترین سطح صادرات از اکتبر گذشته محسوب می‌شود.

آمارهای اعلام‌شده تویوتا شامل برند لوکس این شرکت، «لکسوس»، نیز می‌شود.

افت فروش تویوتا در چین و خاورمیانه در شرایطی رخ داده که خودروسازان جهانی با افزایش هزینه‌های انرژی و تغییر الگوی تقاضا در برخی بازارهای مهم مواجه هستند. کاهش فروش در این دو منطقه همچنین اهمیت تحولات بازارهای آسیایی و خاورمیانه را برای عملکرد خودروسازان بزرگ جهانی برجسته کرده است.