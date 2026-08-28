هفته پرخبر بازارهای جهانی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از پایان نشست اقتصادی جکسونهول، توجه بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران به نشست گروه ۲۰ در «اشویل» ایالت کارولینای شمالی آمریکا معطوف خواهد شد. در این نشست، مقامهای اقتصادی و مالی کشورهای عضو درباره تحولات اقتصاد جهانی و مسائل پیش روی بازارها گفتگو خواهند کرد.
همزمان، تصمیمهای بانکهای مرکزی نیوزیلند و کانادا از رویدادهای مهم هفته آینده خواهد بود. انتظار میرود بانک مرکزی نیوزیلند روز چهارشنبه نرخ بهره را به ۲.۷۵ درصد افزایش دهد؛ چرا که تورم این کشور در سهماهه دوم به بالاترین سطح دو سال و نیم گذشته رسیده است.
بازارها همچنین انتظار دارند نرخ بهره نیوزیلند تا پایان سال به ۳ درصد و در سال آینده به ۳.۵ درصد برسد؛ روندی که نشاندهنده حرکت بانک مرکزی این کشور از سیاستهای حمایتی به سمت سیاست پولی خنثیتر است.
در کانادا، بانک مرکزی این کشور نیز چهارشنبه تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام میکند. بازار انتظار دارد نرخ بهره در سطح فعلی حفظ شود و این وضعیت تا سال آینده ادامه پیدا کند؛ هرچند تنشهای تجاری با آمریکا همچنان بر چشمانداز اقتصادی کانادا سایه افکنده است.
در آمریکا، مهمترین داده اقتصادی هفته آینده گزارش اشتغال ماه اوت خواهد بود. بر اساس نظرسنجی رویترز، انتظار میرود اشتغال آمریکا در ماه اوت ۴۵ هزار شغل افزایش یافته باشد؛ این در حالی است که اشتغال در ژوئیه برخلاف انتظار ۲۳ هزار شغل کاهش یافته بود.
گزارش اشتغال در شرایطی منتشر میشود که تورم آمریکا همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد و بازارها در حال ارزیابی احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال هستند.
در اروپا نیز آمار تورم منطقه یورو در کانون توجه قرار خواهد داشت. پیشبینی میشود نرخ تورم سالانه منطقه یورو در ماه اوت به ۳.۳ درصد برسد که بالاترین سطح در نزدیک به سه سال گذشته خواهد بود. افزایش هزینههای انرژی از عوامل اصلی رشد تورم عنوان شده است.
سرمایهگذاران همچنین منتظر نتایج مالی شرکت «برودکام» هستند؛ چرا که پس از گزارش عملکرد قدرتمند انویدیا، بازار توجه بیشتری به چشمانداز تقاضا برای زیرساختهای هوش مصنوعی و تراشهها پیدا کرده است.
در کنار دادههای اقتصادی، تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز بر بازارها اثرگذار خواهد بود. مذاکرات بودجهای در فرانسه، انتخابات منطقهای آلمان، نشست گروه ۲۰ و ادامه تنشها در خاورمیانه از جمله عواملی هستند که میتوانند نوسان بازارهای جهانی را افزایش دهند.
رویترز همچنین گزارش داده است که بحث درباره تضعیف ارزش دلار بار دیگر در بازارها افزایش یافته است؛ موضوعی که با نگرانی درباره بدهی حدود ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا و سیاستهای وزارت خزانهداری این کشور برای کنترل هزینه استقراض بلندمدت ارتباط دارد.
در همین شرایط، طلا در ماه اوت حدود ۱۳ درصد رشد کرده و در مسیر ثبت بزرگترین افزایش ماهانه خود از سال ۱۹۹۹ قرار گرفته است.
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