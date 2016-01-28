رعایت حق مولف در کنار هزینه فوایدی هم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهر کتاب مرکزی، مجموعه کتاب‌های داستانی «لاسه و مايا» چهارشنبه شب ۷ بهمن، با حضور سفیر سوئد و مدیر نشر پریان در شهر کتاب مرکزی رونمایی شد.

پیتر تیلر سفیر سوئد در ابتدای این مراسم گفت: به عنوان پدر چهار فرزند و پدربزرگ سه نوه اینجا هستم و اگر بخواهم درباره ساعاتی که من و همسرم برای بچه‌های‌مان کتاب خوانده‌ایم، صحبت کنم، باید زمان زيادی حرف بزنم اما دوست دارم اين را بگويم كه حضور بچه‌ها در اين مراسم مهم‌تر از حضور والدين‌شان است.

وی ادامه داد: تاريخ ادبيات سوئد بسيار طولانی است و به صورت آماری می توان گفت كه از هر ۱۰ كتاب كه در اين كشور منتشر می شود، يك كتاب به كودكان اختصاص دارد؛ بنابراين نويسنده كودك بودن در سوئد، مقام و افتخار بالايی است.

سفير سوئد همچنين گفت: برای جذاب ماندن ادبيات كودك و نوجوان، بايد كودكان را جدی بگيريم، همان طور كه بسياری از كتاب‌های كودك در سوئد، به موضوعاتی مثل زندگی، مرگ، عشق، نفرت و... مي‌پردازد، آن هم به اين دليل كه كودكان گاهی سوال‌هايی می پرسند كه والدين نمی دانند بايد چه چيزی در جواب بگويند.

تيلر درباره مساله ترجمه هم گفت: به عنوان كسی كه سال‌ها كار ترجمه انجام داده‌ام، می دانم كه كار آقای نامدار ناصر قصری مترجم کتاب های لاسه و مایا، چه‌قدر سخت بوده‌ است اما خوشبختانه ايشان به خوبي توانسته‌اند ادبيات كودك سوئد را در ايران بشناسانند و ادبيات ايران را هم به سوئدی ها نشان دهند.

او ادامه داد: حمايت ما از نشر پريان و كتابی كه برای ترجمه انتخاب كرده‌اند، از اين رو اهميت داشته كه اين انتشارات به حقوق مولف احترام گذاشته و كتاب را با كپی رايت در ايران ترجمه كرده است. مطمئن هستم كه اين حركت در دراز مدت، برای اين ناشر، منفعت اقتصادی نيز به همراه خواهد داشت.

علي اكبر زين‌العابدين نویسنده و محقق نيز که در اين مراسم حضور داشت، گفت: فرزاد فربد، مترجم درجه یکی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است و پس از اینکه سکان نشر پریان را در دست گرفته، توانسته کتاب‌های خوب و باكيفيت ادبيات كودك را از سراسر دنيا و از زبان‌های مختلف جمع، و با كيفيت بالايی ترجمه و منتشر كند.

فرزاد فربد، مدير نشر پريان هم در این نشست، گفت: كارهای نشر پريان درباره ادبيات سوئد، كاملا دوطرفه است و برای معرفي ادبيات ايران به سوئد، تاكنون دو كتاب ترجمه كرده‌ايم، يكی كتابي درباره جشن‌های ايرانی و يكی هم داستانی درباره طوطی و بازرگان مولانا.

وی ادامه داد: خلاف تصور همگان، رعايت حقوق مولف فقط حاوي هزينه‌های زياد نيست بلكه مزايايي هم دارد مثل اينكه نويسنده و مترجم مي‌توانند با هم در ارتباط باشند و اگر مشكلاتي باشد، با هم در ميان مي‌گذارند. به هر حال، تلاش ما در مجموعه نشر پريان اين است كه كارهاي خوبي از سوئد براي بچه‌ها ترجمه و از آن طرف هم فرهنگ و ادبيات ايران به بهترين شكل به سوئدي‌ها معرفي شود.

در اين مراسم، فيلم كوتاهی درباره تاريخچه ادبيات كودك در كشور سوئد نمايش داده شد و دو نوجوان نيز بخش‌هايی از كتاب های لاسه و مایا را برای مخاطبان هم‌سن و سال خود اجرا كردند.