پذیرش ۱۶ هزار اشتراک جدید گاز در استان همدان

محمدمهدی مهدوی در گفتگو با مهر افزود: با پذیرش ۱۶ هزار اشتراک جدید در ۹ ماهه سال جاری تعداد مشترکان گاز طبیعی اعم از خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی به ۵۴۳ هزار و ۱۲۰ مشترک رسیده است.
وی گفت: تا پایان آبان ماه سال جاری ۸ هزار و ۵۵۵ کیلومتر شبکههای تغذیه و توزیع گاز در استان اجراشده و تعداد واحدهای تحت پوشش در استان نیز به ۶۱۸ هزار واحد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه هماکنون تمام ۲۹ شهر استان همدان از گاز طبیعی بهرهمندند، گفت: از تعداد ۱۰۸۲ روستای استان همدان نیز تعداد ۸۹۶ روستا از گاز طبیعی برخوردار شدهاند که تعداد خانوارهای روستایی بهرهمند از گاز طبیعی به ۱۸۹ هزار و ۱۰۵ خانوار رسیده است.
وی همچنین بابیان اینکه در سال جاری گازرسانی به تعداد ۶۴ روستا به بهرهبرداری رسیده و هماکنون نیز عملیات گازرسانی در ۸۷ روستای دیگر استان برای بهرهمندی ۶ هزار و ۷۱۳ خانوار روستایی تداوم دارد، گفت: با گازرسانی به این تعداد روستا، ضریب نفوذ گازرسانی روستایی از ۹۶ درصد فعلی به ۹۹.۵ درصد ارتقاء خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان بابیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از یک هزار و ۵۶۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان مصرفشده و متوسط مصرف روزانه استان هماکنون بیش از ۱۲ میلیون مترمکعب است، گفت: مصارف گاز طبیعی نسبت به مصارف فصل گرم به دو برابر افزایشیافته است.
مهدوی در ادامه عنوان کرد: تمام مشترکان خانگی در شهرها و روستاهای استان تحت پوشش تسهیلات بیمه در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی هستند و در صورت بروز حوادث، مطابق مبالغ تعیینشده خسارات قابل پرداخت خواهد بود.
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