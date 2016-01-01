«ایستاده در غبار» برای فجر انتخاب شد/ حضور در بخش «نگاه نو»

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که این روزها هیات انتخاب سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر مشغول تماشای فیلم های رسیده به دبیرخانه هستند کم و بیش تکلیف فیلم های بخش های مختلف مشخص شده است.

از بین فیلم‌اولی‌های امسال که متقاضی شرکت در بخش «نگاه نو» هستند تاکنون حضور فیلم «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان قطعی شده است.

این اثر به تهیه کنندگی حبیب اله والی نژاد ساخته شده و محصولی از سازمان فرهنگی هنری اوج است. پیشتر مجموعه تلویزیونی «آخرین روزهای زمستان» با همکاری مشترک این تهیه کننده و محمدحسین مهدویان در مقام کارگردان در تلویزیون به نمایش درآمده بود.

هادی حجازی فر در نقش احمد متوسلیان ایفاگر نقش اصلی این فیلم سینمایی و امیرحسین هاشمی، فرهاد فداکار و عماد محمدی از دیگر بازیگران اصلی پروژه هستند.

در خلاصه داستان فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» آمده است: احمد که عصیان نوجوانی اش را در سکوت گذرانده، فرمانده لشگری می شود که باید در دروازه های خرمشهر با دشمن بجنگند اما سرنوشت او فرسنگ ها دور از مرز ایران رقم می خورد.