به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی «مچ فکتوری» حقوق پخش و فروش بینالمللی «اژدها وارد میشود» ساخته مانی حقیقی را که امسال در بخش مسابقه رسمی جشنواره برلین حضور دارد، خریداری کرد. این فیلم در بخش مسابقه سودای سیمرغ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر نیز حضور دارد.
کمپانی آلمانی مچ فکتوری كه پخش كننده آثار كارگردانانی چون جيم جارموش و آكی كوريسماكی است، تا به امروز حقوق پخش چهار فیلم حاضر در بخش مسابقه جشنواره فیلم «برلین» را خریداری کرده است. از جمله این فیلم ها می توان به «اژدها وارد میشود» به کارگردانی مانی حقیقی، فیلمهای «من نرو هستم» به کارگردانی رفیع پیتز، «نامههایی از جنگ» به کارگردانی ایوو فریرا و «مرگ در سارایوو» ساخته دانیس تانوویچ کارگردان بوسنیایی برنده جایزه اسکار از جمله این آثار هستند.
حقیقی که این فیلم را تحت نام شرکت «دارک پریکرسر پروداکشنز» با همکاری شرکت ديگری با عنوان «کراسفید فیلمز» تهیه کرده است، درباره واگذاری حق پخش فیلم خود به شرکت آلمانی گفت: من از همکاری با مچ فکتوری هیجان زده و خوشحالم. یک نگاه کوتاه به کاتالوگ آنها نشان میدهد که همیشه به روز، شجاع و بسیار جذاب هستند.
مایکل وبر مدیر این کمپانی هم درباره خرید حق پخش «اژدها وارد میشود» بیان کرد: ما از این داستان جذاب و فریبنده بسیار به هیجان آمدیم و خوشحالیم که با این صدای مهم از سینمای ایران کار میکنیم.
مانی حقیقی پیش از این در سال ۲۰۱۲ برای فیلم «پذیرایی ساده» در جشنواره فیلم برلین جایزه شبکه ارتقای سینمای آسیا (نتپک) را دریافت کرده بود.
«اژدها وارد میشود» روز ۳۰ بهمن در برلین روی پرده می رود و حقیقی و برخی عوامل فیلم برای شرکت در این رویداد و حضور روی فرش قرمز به برلین سفر میکنند.
«اژدها وارد میشود» داستان سه مرد جوان است که در دهه ۱۳۴۰ تحقیقاتی غیر رسمی را درباره یک پدیده زمینشناسی در جزیره قشم آغاز میکنند و به نتایج عجیبی میرسند.
امیر جدیدى، همایون غنى زاده، احسان گودرزى، نادر فلاح، علی باقری، کیانا تجمل از بازیگران این فیلم هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از: کارگردان، نویسنده، تهیه کننده: مانى حقیقى، مدیر فیلمبردارى: هومن بهمنش، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، طراح لباس: نگار نعمتی، تدوین: هایده صفى یارى، صداگذار: امیرحسین قاسمى، صدابردار: داریوش صادقپور، طراح چهره پردازی: مهرداد میرکیانی و موسیقى: کریستف رضاعى.
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