به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، بعد از اینکه سینمای استرالیا در سراسر جهان سال بزرگی را پشت سر گذاشت، این مساله دیگر تعجبآور نیست که برندگان بزرگ مراسم اهدای جوایز بینالمللی آکادمی هنرهای سینما و تلویزیون استرالیا (AACTA) که روز جمعه بیست و نهم ژانویه در لسآنجلس برگزار شد، استرالیایی باشند.
در میان برندگان جوایز «مد مکس: جاده خشم» بهترین فیلم نام گرفت و جرج میلر هم جایزه بهترین کارگردانی را از آن خود کرد. این فیلم در جوایز داخلی AACTA که در ماه دسامبر برگزار شده بود، و همچنین در جوایز فیلم حلقه منتقدان لندن برنده همین دو جایزه شده بود. فیلم میلر با دریافت جایزه اصلی، فیلمهای «کسری بزرگ»، «کارول»، «بازگشته» و «در کانون توجه» را شکست داد. این اولین باری است که یک فیلم استرالیایی توانسته در دو مراسم جوایز داخلی که در سیدنی برگزار میشود و در جوایز بینالمللی که در لسآنجلس اهدا میشود، هر دو جایزه اصلی آکادمی استرالیا را از آن خود کند.
فیلم «کارول» تاد هِینز برنده بزرگ دیگر جوایز بینالمللی آکادمی استرالیا بود و کیت بلانشت که خود استرالیایی است، همراه رونی مارا برنده جوایز بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر زن نقش مکمل شدند. لئوناردو دیکاپریو هم گامی دیگر به سمت پیروزی محتملش در اسکار برداشت و جایزه بهترین بازیگر مرد را به خود اختصاص داد. مارک رایلنس برای ایفای نقش رودالف اِیبِل، جاسوس شوروی در فیلم «پل جاسوسها» جایزه بهترین بازیگر مرد نقش مکمل را دریافت کرد. فیلم درام روزنامهنگاری «در کانون توجه» رقبای سرسختی مثل «کارول»، «اکس ماکینا»، «مریخی» و «استیو جابز» را پشت سر گذاشت و جایزه بهترین فیلمنامه را گرفت.
دیمین تروولا مدیر اجرایی AACTA گفت: در پنجمین سال جوایز بینالمللی AACTA دوباره شاهد این بودیم که ترکیبی پویا از فیلمهای بینالمللی و استرالیایی جوایز خود را دریافت کردند و از شماری از بزرگترین نامهای دنیای فیلم، چه پشت دوربین و چه جلوی دوربین، تجلیل شد. در پنج سال گذشته، دیدیم که برندگان جوایز بینالمللی AACTA توانستند ۱۶ جایزه بفتا و ۱۴ جایزه اسکار را از آن خود کنند، و میخواهیم ببینیم این روند امسال هم تکرار میشود یا خیر. در حالیکه به سمت پایان هیجانانگیز این فصل جوایز حرکت میکنیم، به تمام برندگان تبریک میگوییم.
جوایز بینالمللی AACTA بر اساس رای ۱۵۰ چهره استرالیایی اهدا میشود؛ کسانی که اعضای بخش بینالمللی این سازمان هستند و بسیاری از آنها در آکادمی اسکار و بفتا هم عضویت دارند.
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