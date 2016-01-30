به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نهضت العلماء اندونزی، کنفراس بین المللی با عنوان «دیدار سران کشورهای اسلامی معتدل» (International Summit of The Moderate Islamic Leaders) در ماه مه ۲۰۱۶ میلادی در هتل بارابودور جاکارتا، برگزار خواهد کرد.

حِلمی فیصال زینی مدیر کل نهضت العلما اظهار داشت، این کنفرانس با توجه به تأثیر قابل توجه جهانی سازی (Globalization) بر جهان و اسلام برگزار می شود.

جوری آریانتورو اعضای کمیته برگزاری کنفرانس توضیح داد: برگزاری این کنفرانس تلاشی برای انتقال روحیه اسلام نوسانتارا به جهان بین الملل و چاره اندیشی برای تضاد ها و نا سازگاری ها بین کشور ها یا گروه های اسلامی در جهان که گویی تمامی ندارد، است.

جوری آریانتو گفت: «در این کنفراس سعی داریم اسلام در اندونزی را به عنوان الگوی جهان برای کم کردن اختلاف بین مذاهب اسلامی که موجب تمام ناسازگاری بین کشور های اسلامی شده است، قرار بدهیم.»

او در ادامه گفت: که در این کنفرانس ۳۰۰ نفر شرکت کننده از سران کشور های اسلامی، اندیشمندان اسلامی و روسای سازمان های اسلامی شرکت خواهند کرد.