به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین صدری ظهر شنبه در افتتاح همزمان پایگاهها و مراکز سلامت جامعه در حاشیه شهرها در اصفهان، همزمان با ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی کشور اظهار داشت: با افتتاح این مراکز سلامت، ۴۵۰ هزار نفر حاشیه نشین در شهرهای فولادشهر، لنجان، شهرضا، شاهین شهر و میمه و غیره تحت پوشش خدمات بهداشتی و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت قرار میگیرند.
وی بیان داشت: با توجه به تغییر بار بیماریها از واگیر به غیرواگیر، تغییر تقاضا و درخواستهای بهداشتی مردم، روند رو به رشد آسیبهای اجتماعی و نارسا بودن شبکه شهری از جمله مهمترین دلایل افتتاح این مراکز سلامت در حاشیه شهرها است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ارتقای خود مراقبتی، سواد سلامت، افزایش همکاریهای بین بخشی و مشارکتهای مردمی و خرید خدمات از طریق شرکتهای تخصصی سلامت از اولویتهای مهم بهداشتی است که عزم ملی دولت تدبیر و امید برای تامین و ارتقای سلامت مردم در این بخش، بسیار تحسین برانگیز است.
وی بیان داشت: این مراکز و پایگاهها در مناطق حاشیه نشین شهرستان های اصفهان، فولادشهر، زرین شهر، لنجان، شاهین شهر، فلاورجان و شهرضا راهاندازی شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از اهداف راهاندازی این مراکز و پایگاههای سلامت را جایگزینی سلامتنگری به جای بیمارینگری عنوان کرد و گفت: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته در استان، تا پایان سال ۹۵، چهار میلیون و ۵۰۰ هزارنفر از جمعیت روستایی و شهری این استان زیر پوشش کامل این طرح قرار می گیرند.
وی تاکید کرد: خودمراقبتی و سواد سلامت به عنوان اولویت مهم در نظام سلامت و براساس سه راهبرد ارتقای سلامت از خانواده، مدارس و محیط های کار و همکاریهای بین بخشی، مشارکت های مردمی و در نهایت اجرای کامل نظام سلامت صورت می گیرد.
صدری با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی در بخش سلامت گفت: در سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش پیشگیری هزینه شد.
وی همچنین با اشاره به مشارکت چشمگیر خیرین سلامت در استان اصفهان گفت: به دنبال حمایت خیرین از طرحهای سلامت، اصفهان سال گذشته در بخش احداث، تجهیز و استاندارد رتبه اول را در کشور کسب کرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: در اجرای طرح تحول نظام سلامت در بخش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتی درمانی در مناطق حاشیه نشین امروز همزمان در ۱۷ استان کشور دو هزار و ۸۷۵ مرکز و پایگاه سلامت گشایش یافت که با بهرهبرداری از این مراکز و پایگاهها ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور زیرپوشش خدمات سلامت قرار گرفتند.
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