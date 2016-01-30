به گزارش خبرنگار مهر مجید ابهری در نشست تخصصی «زنان و امنیت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی با بیان اینکه امنیت یک مفهوم فردی و اجتماعی است، گفت: فرد برای ایفای نقش های اجتماعی خود در ابتدا باید امنیت داشته باشد و امنیت یک فرد هم از سوی خود او و هم از سوی جامعه به خطر می افتد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: بسیاری نا امنی ها به ویزه در مورد زنان ریشه در رفتارهای خود زنان و نوع آرایش و وضعیت حجاب و ظواهر آنها دارد. برخی زنان و دختران به نوعی در خیابان و اماکن عمومی ظاهر می شوند که دنباله همان جنگ نرم و ناتوی فرهنگی است که رهبر انقلاب در سال ۶۸ بیان کردند. حالا اندیشمندانی که سنگ علوم انسانی غربی را به سینه می زنند زمانی که رهبری این بیانات را داشتند کجا بودند؟

وی با بیان این مطلب که خانواده کارکرد اصلی خود را از دست داده است، ادامه داد: از نظر مصرف لوازم آرایشی رتبه اول خاورمیانه، سوم آسیا و هفتم جهان را داریم و براساس تحقیقاتی که انجام داده ام، بین مصرف لوازم آرایشی و میزان استفاده از شیرخشک در تغذیه نوزادان ارتباط مستقیمی برقرار است به طوری که هرچه مصرف لوازم آرایشی بیشتر می شود، میزان تغذیه نوزادان با شیر خشک هم بیشتر می شود و همچنین دریافته ایم میان میزان مصرف شیرخشک در نوزادان و سپردن والدین به خانه سالمندان در بزرگسالی این افراد رابطه وجود دارد. وی تاکید کرد: وقتی شیر مادر به کودکی داده می شود، از طریق آن علقه ای بین فرزند و والیدن شکل می گیرد که باعث می شود فرزندان والدین خود را به خانه سالمندان نسپرند و متوجه شدیم بیشتر سالمندانی که در خانه سالمندان هستند از شیر خشک برای تغذیه نوزادان خود استفاده کرده اند.

وی با طرح این پرسش که داریم به کجا می رویم؟ ادامه داد: داریم به آخر تمدن و اول بربریت می رسیم و به اسم دفاع از حقوق زن و فمنیسم، زنان را از خانه به در می کنیم. سن روسپیگری در کشور به ۱۶ سال رسیده است و ۲۰ درصد معتادان کشور زنان هستند. همچنین در سالن های ورزشی به جای داروهای لاغری به زنان ماده مخدر شیشه ارائه می شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: امروزه کسر قوانین نداریم بلکه کمبود غیرت و همیت در جامعه وجود دارد. موضوعاتی همچون طلاق‌های عاطفی و ازدواج سفید به این دلیل است که به موضوع امنیت اجتماعی به درستی توجه نشده است.

این آسیب‌شناس اجتماعی علل به خطر افتادن امنیت اجتماعی را عدم رعایت موازین اسلامی توسط برخی از زنان برشمرد و عنوان کرد: عدم اجرای قوانین اسلامی و فراموش کردن امر به معروف و نهی از منکر و همچنین عدم حمایت قانونی از آمران به معروف و تغییر سبک زندگی تحت تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای از دیگر دلایل به خطر افتادن امنیت اجتماعی است.

ابهری خاطرنشان کرد: اگر در سیستان و بلوچستان آمار طلاق پایین است دلیل آن عوض نشدن تغییر سبک زندگی در آنها است. این افراد در صورت بروز مشکل در خانواده‌های خود به ریش‌سفید مراجعه کرده و ریش سفید قبیله مشکلشان را حل می‌کند.

این آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به اینکه نباید از این موضوع بترسیم که زنان را مسخره کنند و بگویند کسانی که چادر سر می‌کند عقب مانده هستند افزود: امروز در هایپرمارکتها زنان چادری را می گردند که مبادا چیزی زیر چادر خود مخفی کرده باشند.

این متخصص علوم رفتاری تاکید کرد: امروزه ۲۰ درصد پسران جوان در کشور از لوازم آرایش زنانه مثل ریمل و پنکک استفاده می کنند و نه مردان ما مرد هستند و نه زنان ما زن هستند.

وی با اشاره به اینکه در بخش امنیت اجتماعی قانون نقش چندانی ندارد تصریح کرد: خود نگاه‌بینی و زیست مؤمنانه و نجیبانه در امنیت اجتماعی مؤثر است البته امیدوارم قوانینی که تصویب می‌شود ضامن اجرایی نیز داشته باشد.

ابهری اضافه کرد: متاسفانه وضعیت زنان زندانی در کشور بسیار وخیم است. کودکان زنان زندانی همراه انها در زندان هستند و مشخص نیست چه سرنوشتی دارند. اتهام بیشتر آنها قتل است که در بیشتر موارد شخص سومی در کار بوده است.

ابهری در پایان گفت: باید به سبک زندگی اصیل اسلامی بازگردیم و این موضوع را مورد توجه قرار دهیم که سونامی آسیب اجتماعی برای کسی حاشیه‌ای امن نداشته و همه در خطرند لذا باید همه افراد همکاری کنند تا امنیت اجتماعی به خطر نیفتد.