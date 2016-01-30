تغییرات بشار اسد در پُست های امنیتی و نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تغییراتی در پست های نظامی و امنیتی انجام داد که بارزترین آنها انتخاب سرلشگر طلال مخلوف به عنوان فرمانده گارد ریاست جمهوری به جای سرلشکر بدیع حسن انتخاب کرد.

منابع آگاه اعلام کردند: بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، سرلشگر جمال سلیمان را به فرماندهی لشکر سوم و رئیس کمیته امنیتی شهر حمص در مرکز سوریه انتخاب کرده است و سرلشگر لوی معلا را برکنار کرده است.

این منابع از تغییرات احتمالی دیگری طی روزهای آتی در بدنه کابینه این کشور خبر دادند و افزودند که این ترمیم کابینه شامل وزارت خانه های کلیدی هم خواهد شد.