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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۲۲

روسیاالیوم اعلام کرد؛

تغییرات بشار اسد در پُست های امنیتی و نظامی

تغییرات بشار اسد در پُست های امنیتی و نظامی

رسانه ها از تغییراتی که رئیس جمهوری سوریه در پست های امنیتی و نظامی این کشور انجام داده است پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تغییراتی در پست های نظامی و امنیتی انجام داد که بارزترین آنها انتخاب سرلشگر طلال مخلوف به عنوان فرمانده گارد ریاست جمهوری به جای سرلشکر بدیع حسن انتخاب کرد.

منابع آگاه اعلام کردند: بشار اسد رئیس جمهوری سوریه،  سرلشگر جمال سلیمان را به فرماندهی لشکر سوم و رئیس کمیته امنیتی شهر حمص در مرکز سوریه انتخاب کرده است و سرلشگر لوی معلا را برکنار کرده است.

این منابع از تغییرات احتمالی دیگری طی روزهای آتی در بدنه کابینه این کشور خبر دادند و افزودند که این ترمیم کابینه شامل وزارت خانه های کلیدی هم خواهد شد.

کد مطلب 3037676

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