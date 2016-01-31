به گزارش خبرگزاری مهر، محققین انگلیسی برای اولین بار با قرار دادن سلول های بنیادی در گچ و پانسمان موفق به ترمیم مواضع آسیب دیده در مدت زمان کوتاهی شدند.

در این روش محققین سلول های بنیادی را در ژل اسید الژنیک ساخته شده از جلبک دریایی قرار می دهند که موجب انطباق پذیری و به خوبی ذخیره شدن سلول های بنیادی در محل زخم می شود.

همچنین پروفسور «کانون»، استاد مهندسی بافت دانشگاه «نیوکاسل» گفت: زمانیکه سلول های بنیادی توسط ژل اسید الژنیک احاطه می شود، در واقع آنها را از عوامل محیطی محافظت می کند. بر اساس آزمایشات انجام شده، مشخص شد که این سلول های بنیادی حتی بعد از گذشت ۳ روز در دمای اتاق، بدون تغییر بودند و آسیبی به آنها نرسیده بود.

این روش مزایای بی شماری دارد و می توان با این شیوه پانسمان هایی که متشکل از سلول های بنیادی انسان است را تولید و بر روی مواضع زخم و سوختگی قرار داد تا دوره التیام را تسریع بخشید.

همچنین بر اساس شواهد علمی، سلول های بنیادی گرفته شده از بافت های چربی دار به بهبود زخم کمک بیشتری می کنند ضمن اینکه آماس را کاهش و فرایند بسته شدن زخم را سرعت می بخشند.

بر پایه آزمایشات محققین این دانشگاه، مشخص شد که ۷۰درصد سلول های بنیادی موجود در ژل اسید الژنیک بعد از سه روز که در دمای بین ۴ تا ۲۱ سانتیگراد قرار گرفته بودند، همچنان برای ترمیم بافت های آسیب دیده کارآمد بودند.

اسید الژنیک ماده طبیعی است که از جلبک دریایی گرفته می شود و در مصارف آرایشی، تولید غذا و اخیرا در بخش درمان مورد استفاده قرار می گیرد این ماده بدون سلول های بنیادی در پانسمان های زخم به منظور مرطوب نگه داشتن موضع سوختگی استفاده می شود.