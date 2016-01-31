کشف گورهای دسته جمعی در بروندی/احتمال اعزام نیروهای سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، عفو بین الملل به تازگی تصاویر ماهواره ای از پنج گور دسته جمعی را منتشر کرده که اجساد قربانیان کشته شده به دست نیروهای امنیتی بروندی را در خود جا داده اند.

به گفته گروه های حقوق بشر، این گورهای دسته جمعی در منطقه «بورینگا» واقع در حومه «بوجومبورا» پایتخت بروندی کشف شده اند.

عفو بین الملل می گوید که اجساد کشف شده از آن قربانیانی هستند که در تاریخ ۱۱ دسامبر سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) و در جریان حمله معترضین به سه مرکز نظامی در بوجومبورا به قتل رسیده اند.

این اجساد که تعداد آنها به ۸۷ نفر می رسد، دور از چشم گروه های حقوق بشر و در همان بعد از ظهر روز ۱۱ دسامبر برای دفن به حومه بوجومبورا منتقل شده اند.

خشونت ها در کشور آفریقایی بروندی از آوریل ۲۰۱۵ در اعتراض به سومین دور از حضور «پیرانکورونزیزا» در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و با تمدید حضور وی در این پست شدت گرفت.

از آن زمان تا کنون بیش از ۴۰۰ نفر به واسطه اعتراضات خیابانی جان خود را از دست داده و ۲۴۰ هزار نفر هم به کشورهای همسایه گریخته اند.

گزارش عفو بین الملل از کشف گورهای دسته جمعی در حالی اعلام شد که رهبران کشورهای آفریقایی با حضور در «آدیس آبابا» پایتخت کشور اتیوپی از انکورونزیزا خواستند تا برای پایان دادن به ناآرامی های با حضور صلحبانان سازمان ملل در بروندی موافقت کند.

این در حالیست که به گزارش آسوشیتدپرس، «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد در این نشست با تکیه بر حوادث بروندی بر لزوم پایان دادن به خشونت ها در قاره آفریقا تاکید کرد.

سران اتحادیه آفریقا قرار است درباره اعزام ۵۰۰۰ صلحبان سازمان ملل به بروندی تصمیم گیری کنند حال آنکه انکرونزیزا با رد همه اتهامات مطرح شده علیه وی، از پذیرش آنها امتناع می کند.

رای گیری در خصوص اعزام صلحبان به بروندی پشت درهای بسته انجام می گیرد و زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست.