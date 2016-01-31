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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵

فاز جدید تغییرات در بخش‌های خبری سیما

بخش‌های خبری ۱۹ و ۲۱ شبکه یک تغییر کرد

بخش‌های خبری ۱۹ و ۲۱ شبکه یک تغییر کرد

در راستای تغییرات ساختاری رسانه ملی، بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما از امشب جامع و فراگیر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فاز جدید تغییرات در بخش‌های خبری سیما و با هدف ایجاد رویکرد جدید در ساختار و محتوای این بخش ها، خبر ساعت ۱۹ و ساعت ۲۱ شبکه یک دستخوش تغییر شد.

بر اساس تصمیم گیری اخیر مدیران صداوسیما، مدت زمان پخش بخش خبری ساعت ۲۱ از امشب ۱۱ بهمن از ۴۰ دقیقه به یک ساعت افزایش می یابد. به این ترتیب بخش خبری ساعت ۲۱ از امشب به یک بخش مشروح کامل، جامع و فراگیر تبدیل شده و مزیت هایی که این بخش به عنوان بخش اصلی و رسمی سازمان صدا و سیما داشته است حفظ و تقویت شده و از ظرفیت های جدید در این بخش خبری بهره گرفته خواهد شد.

همچنین قرار است از فردا دوشنبه ۱۲ بهمن بخش خبری ساعت ۱۹ نیز با تغییر مدت زمان پخش روی آنتن برود. بر این اساس این بخش که به همراه مجله خبری پیش از این به مدت ۳۰ دقیقه پخش می شد با تغییر تایم به ۱۰ دقیقه کاهش یافت.

در فاز اول تغییر و تحول در بخش های خبری که از یازدهم مهر ماه ۹۴ اعمال شد، بخش های خبری ساعت هفت و هشت صبح شبکه یک حذف و زمان پخش این بخش های خبری کوتاه مدت به بخش خبری ۹ بامداد اضافه شد و این بخش با مدت زمان ۲۵ دقیقه هر روز از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.

کد مطلب 3037927
عطیه موذن

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