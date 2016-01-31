نظارت بر تهیه و توزیع مواد غذایی در کیش تشدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضانیا صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرکز توسعه سلامت کیش درماه گذشته ۶۲۸ مورد بازديد از مراكز تهيه و عرضه مواد غذائی ، اماكن عمومی و مراکز آرایشی و بهداشتی جزیره کیش به عمل آورد که در این بازدید ها ۳۷ مورد نمونه برداری از مواد غذایی، ۱۸مورد نمونه برداری از نان ، صدور هزار و ۷۰ کارت تندرستی، ۷۵مورد صدور صلاحیت بهداشتی ، امنيت غذايي انجام شده است.

وی با بیان اینکه تشدید و نظارت دقیق برتهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی همچنان در جزیره کیش ادامه خواهد داشت افزود: در ادامه این بازدیدها کارشناسان بهداشت محیط مرکز توسعه سلامت کیش در حوزه آب نیز ۱۷مورد نمونه برداری میکروبی و شیمیایی انجام دادند که در خصوص سلامت مردم با احدی تعارف نخواهیم داشت و در صورت هر گونه تخلف برخورد قانونی خواهد شد.

رضانیا تصریح کرد: در همین رابطه این مرکز توانست بالغ بر ۳۰۷كيلوگرم مواد غذایی و همچنین لوازم آرایشی تاریخ مصرف گذشته را در دی ماه درسطح جزیره کیش کشف، جمع آوری و معدوم کند.

وی اظهارداشت: درطول بازدیدهای دی ماه امسال نیز از هفت مدرسه و مهد کودک بازدید های کارشناسی صورت گرفته است و در راستای تکریم ارباب رجوع نیز به سه مورد شکایات واصله به مرکز توسعه سلامت کیش رسیدگی عمل آمد.