گره های ترافیکی مشهد باز می شود/«الیت»سوال بی جواب خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ غلامزاده ظهر یکشنبه در نشست خبری که در محل تالار شهدای شهرداری مشهد برگزار شد، اظهار کرد: مطالعات هسته مرکزی شهر مشهد در مراحل نهایی است .

وی با اشاره به آغاز مطالعات فرهنگی خط بی. آر. تی سه تاکید کرد: همزمان با این طرح فعالیت آزمایشی این خط چندماه گذشته به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت این طرح به صورت میدانی آغاز شده است.

وی در خصوص پل های عابر پیاده گفت: در حال حاضر ۱۱۲ پل عابر پیاده در سطح شهر وجود دارد که به منظور سهولت رفت آمد، معلولان، سالمندان و جانبازان ۱۶ آسانسور در هشت پل عابر پیاده نصب شده است.

غلامزاده از بهره برداری ۱۴ پارکینگ هوشمند خبر داد و افزود: در حال حاضر چهار هزار و ۳۵۱ فضای پارک طبقاتی در سطح شهر وجود دارد و ایجاد سه هزار ۷۴۷ فضای پارک نیز در دست ساخت است.

وی با اشاره به انعقاد قرارداد دو هزار و هشت پارکینگ به صورت نقدی و تهاتری ابراز کرد: همچنین ۱۳ هزار ۱۵۴ فضای پارک در اختیار بخش خصوصی گذاشته شده که در حال بهره برداری است.

ایستگاه های دوچرخه افزایش پیدا می کند

وی با بیان اینکه ایستگاه های دوچرخه باید به ۱۵۰ ایستگاه برسد، تاکید کرد: در گذشته ۵۷ ایستگاه دوچرخه سطح شهر فعال بوده که امروز به ۱۳۲ ایستگاه رسیده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار مشهد تصریح کرد: تاکنون ۴۴ دوربین نظارتی و ۲۲ دوربین ثبت تخلف در سطح معابر شهری نصب شده است که این اقدام باعث کاهش آمار تصادفات از ۲۶۱ تصادف در نه ماهه سال گذشته به ۲۲۷ تصادف در مدت مشابه امسال شده است.

وی با بیان اینکه در خصوص تامین کمبود دوربین های نظارتی قرارداد ۱۲ میلیارد تومان با بانک شهر منعقد شده است، عنوان کرد: در بحث ناوگان اتوبوسرانی ۱۰۰ دستگاه قرارداد تامین اعتبار شد که در خط بی.آر.تی سه به صورت آزمایشی استفاده می شود.

وی با اشاره به بهره برداری پایانه های مسافر بری شهدا و هاشمی نژاد از بهره برداری

پایانه گمنام در دهه فجر خبر داد و ابراز کرد: سالانه باید ۲۵۰ دستگاه اتوبوس نوسازی شود تا عمر مفید ناوگان حمل و نقل حفظ شود.

غلام زاده سهم حجم جابجایی مسافر پایانه های مشهد را ۱۱.۷ از جابجایی های کشوراعلام و اضافه کرد: سال گذشته ورود و خروج ۲۰ میلیون مسافر در سطح شهر مشهد انجام شده که ۶۰ درصد آن توسط پایانه ها بوده است.

وی گفت: خوشبختانه اعتبارات لازم برای احداث دو توقفگاه میثاق و میامی تامین شده که در روز های آینده عملیات تملک آنها آغاز خواهد شد تا دیگر شاهد ورود خودروهای سنگین در محدوده شهری و ایجاد ترافیک نباشیم.

۳۲ میلیون مسافر توسط قطار شهری جابجا شد

وی با اشاره به نوسازی پنج هزار دستگاه تاکسی عنوان کرد: در خصوص فعالیت های قطار شهری می توان به میانگین جابه جایی مسافر تا تاریخ بهمن ماه سال گذشته به میزان ۲۹ میلیون مسافر اشاره کرد که در مدت مشابه امسال به ۳۲.۵ میلیون نفر رسیده است.

معاون حمل و نقل ترافیک شهر مشهد تصریح کرد: همچنین در بحث بومی سازی تجهیزات و مهندسی معکوس قطار شهری مشهد سال گذشته از ۴۶ تجهیزات رونمایی صورت گرفت.

وی با اشاره به واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت الیت به شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: از ۱۱۸ معبر پارک حاشیه ای که باید انجام شود ۸۷ معبر تحت پوشش قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سه هزار و ۷۴۷ فضای پارک ایجاد شده ۷۰ درصد پارک حاشیه ای زیر نیم ساعت بوده که هزینه ای دریافت نمی شود.

غلامزاده با بیان اینکه اولویت نخست شهرداری مشهد هوشمندسازی پارکینگ نیست، اظهار داشت: در مطالعات جامع حمل و نقل هسته شهری مشهد ۸ تا ۱۰ هزار فضای پارک جانمایی شده که باید تا افق سال ۱۴۰۴ به ۸ هزار فضای پارک برسد.

وی از آغاز سرویس دهی خدمات توسعه هط یک قطار شهری مشهد خبر داد و گفت: خدمات دهی این خط از فرودگاه در ساعت های ۶ الی ۸صبح و ۱۵ الی ۲۰ شب می باشد.

وی در خصوص اعتبارات معاونت حمل و نقل شهرداری مشهد در بودجه سال آینده ابراز کرد: حوزه حمل و نقل ۳۴ درصد از اعتبارات شهرداری را به خود اختصاص داده است که در سال آینده نیز بیش از ۳۴ درصد اعتبارات به این بخش اختصاص داده شده است.

«الیت»سوال بی پاسخ خبرنگاران

سیدحسین هاشم زادگان، مدیرعامل شرکت الیت نیز در این نشست در خصوص درآمد این شرکت تاکید کرد: این موضوع چیزی نیست که در یک کنفرانس خبری مطرح شود، نمایندگان شورا نسبت به تمام فعالیت های شرکت نظارت دارند.

وی ادامه داد: تمامی درآمد حاصل از پارک های حاشیه ای به خزانه دولت واریز و درآمدهای پارکینگ ها نیز صرف ساخت و تکمیل سایر پارکینگ ها می شود.

علی اصغر نیشابوری مدیر سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد با بیان اینکه تاکنون چهار میلیارد یارانه از سوی دولت پرداخت شده است، عنوان کرد: همچنین مقرر شده بود تا دولت در قالب دو قرارداد نسبت به خرید ۲۰۰ دستگاه اتوبوس کمک کند که پنج میلیارد تومان از قرارداد ۱۰۰ دستگاه نخست پرداخت شده و تلاش می شود تا الباقی آن نیز در صورت پرداخت در اختیار شرکت خودرو ساز قرار خواهد گرفت.