برنامه های دهه فجر دزفول تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالامير محتشمی راد ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ایام دهه فجر، ضمن گرامیداشت سی و هفتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امیدوار هستیم هدف عظیم این انقلاب که رسیدن به ظهور حضرت ولیعصر (عج) است محقق شود چرا که همه می دانند انقلاب اسلامی ایران از نظر پیدایش از ویژگی ها و انحصارات خاصی برخوردار است.

وی تصریح کرد: در حوزه مردم و حکومت دستاورد اتکا به مردم در حل مشکلات اساسی و برگزاری بیش از ۳۰ انتخابات با حضور آحاد مردم را داشتیم. در زمان شاه حداکثر توان نظامی ما ساخت ژ۳ و فشنگ کلت بود اما اکنون تجهیزات نظامی ما به بیش از ۵۰ کشور جهان ارسال می شود که این از جمله دستاوردهای مهم نظامی ایران پس از انقلاب است.

فرمانده سپاه ناحیه دزفول بااشاره به اقدامات گسترده پس از انقلاب در زمینه محرومیت زدایی و توسعه شبکه های آب، برق، مخابرات و ایجاد راه های ارتباطی افزود: در حوزه آموزش و پرورش نیز اقدامات گسترده ای در زمینه مبارزه با بیسوادی و تحول در نظام تربیتی و علمی را در کشور شاهد بودیم.

محتشمی راد همچنین با بیان اینکه متاسفانه در حوزه اقتصاد مقاومتی شاهد حرکت چشمگیری از سوی مسئولان کشوری نیستیم، یادآور شد: به عنوان مثال انعقاد قرارداد های ورود خودرو به کشور هیچ سنخیتی با اقتصاد مقاومتی ندارد چرا که وقتی ما قادر به ساخت موشک های پیشرفته هستیم و دانش آن در کشور بومی شده است چرا به دنبال بومی کردن دانش ساخت آن خودروها نیستيم درحالی که واقعا این ظرفیت وجود دارد.

جزیره ای عمل کردن مسئولان فرهنگی

وی همچنین با انتقاد از اینکه متولیان و مسئولان فرهنگی شهرستان، بستر هم افزايي را فراهم نمی کنند و به صورت جزیره ای عمل می کنند، گفت: امیدوار هستیم در ۲۲ بهمن باتوجه به حساسیت های پیرامون پس از برجام شاهد حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی باشیم چرا که قطعا دشمنان و کشورهای غربی می خواهند شاهد حرکت عظیم مردم ایران در این راهپیمایی باشند.

برنامه های دهه فجر

وی درادامه به تشریح برنامه هاي سپاه ناحیه دزفول به مناسبت ایام دهه فجر پرداخت و اظهار کرد: روز اول دهه فجر که همزمان با ورود امام است در حوزه های مقاومت بسيج بلال و مالک شهرستان مراسم رژه موتوری ازپايگاه چهارم شکاری به سمت گلزار شهید آباد اجرا می شود، ضمن اینکه در همین روز به دیدار امام جمعه شهرستان نیز به منظور عهد با روحانیت خواهیم رفت.

فرمانده سپاه ناحیه دزفول بابیان اینکه مسابقات فوتسال، فوتبال، دوومیدانی و تفنگ بادی نیز در طول دهه فجر در دزفول برگزار خواهد شد، افزود: برنامه دیدار با خانواده شهدا و غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان نیز در ۱۵ بهمن انجام می شود. جشنواره بومی، محلی مخصوص عشایر نیز در تاریخ ۱۶ بهمن در منطقه سردشت دزفول اجرا خواهد شد، ضمن اینکه مقرر شده تا با همکاری بسیج هنرمندان و اداره ارشاد شهرستان در تاریخ ۱۷ بهمن یک برنامه شب شعر برگزار شود.

محتشمی راد از برگزاری همایش سران طوایف و عشایر در ۲۰ بهمن خبرداد و افزود: درهمین روز یک جشنواره غذایی با همکاری بهزیستی شهرستان نیز در پارک دولت برگزار خواهد شد، ضمن اینکه تعدادی پروژه های محرومیت زدایی ازجمله يک خانه عالم درصفي آباد و یک باب مسجد درشهر امام و سرویس های بهداشتی در مدارس عشايري نیزدراين ایام افتتاح خواهند شد.

وی برگزاری یادواره های شهدا در پایگاه ها، زنگ انقلاب درمدارس، راه اندازی ایستگاه های صلواتی، برگزاری نمایشگاه در سالن کوثر به مدت یک هفته و برگزاری جشن انقلاب در پایگاه های مسجد نجفيه به صورت خیابانی در تاریخ ۲۱ و ۲۲ بهمن را ازدیگر برنامه های ناحیه مقاومت بسیج دزفول در ایام دهه فجر عنوان کرد و گفت: در تاریخ ۱۶ بهمن یک مسابقه نقاشی کودک در پارک خانواده برگزار خواهد شد، ضمن اینکه مقرر شده تا در ۲۲ بهمن نیز یک جشن انقلاب در پارک رعنا برگزار شود.