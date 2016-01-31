فيلم كوتاه «سرمه» در ایتالیا جایزه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فيلم كوتاه «سرمه» به كارگردانى آزاده قچاق موفق به دريافت جايزه بهترين فيلم بخش اصلى فستيوال ديه چى مينوتى ايتاليا شد.

جايزه اين بخش در حالى به «سرمه» از ايران رسيد كه اين اثر با ١٦ فيلم از كشورهايى چون فرانسه، انگلستان، فنلاند، بحرين، آمريكا، ايتاليا و نروژ رقابت مى كرد.

این جایزه شب گذشته ۱۰ بهمن ماه با حضور کارگردان و بنیامین قچاق تدوینگر در فستیوال دیه چى مینوتى کشور ایتالیا در شهر چکانو به صاحب اثر تعلق گرفت.

این جشنواره که از ۶ تا ۱۰ بهمن در کشور ایتالیا برگزار شد در ۱۰ دوره پیشین خود میزبان بیش از ۴۰۰۰ فیلم کوتاه از سراسر جهان بود.

این رویداد سینمایی علاوه بر بخش مسابقه اصلی در چهار بخش رقابتی دیگر فیلم‌های کوتاه زیر ۱۰ دقیقه، فیلم‌های کوتاه ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، انیمیشن‌های کوتاه زیر ۱۰ دقیقه و بخش مسابقه فیلم‌های کوتاهی از منطقه فروزینونه ایتالیا برگزار می‌شود.

معصومه قاسمی پور، پوریا رحیمی سام و حسن ولی خانی از بازیگران فیلم کوتاه «سرمه» هستند و مرتضی قیدی فیلمبرداری، بنیامین قچاق تدوین، شاهین پور داداشی صدابرداری، سامان شهامت صداگذاری و سید جلال موسوی طراحی گریم فیلم کوتاه «سرمه» را به عهده داشته اند.

پخش بين المللى «سرمه» به عهده مرجان عليزاده است.