بلوغ سیاسی و علمی ملت ایران از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی ظهر یکشنبه در گردهمایی علمای شیعه و سنی خراسان شمالی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی برای نظام دستاوردهای مختلفی داشت که باید به خوبی برای جامعه تبیین شود.

وی گفت: انقلاب قبل و پس از پیروزی، تفاوت های بسیاری دارد که باید به دستاوردهای پس از انقلاب توجه ویژه داشت.

حجت الاسلام یعقوبی اظهار کرد: انقلاب هویت دینی و انسانی را به ما بازگرداند چراکه قبل از انقلاب هویت دینی و انسانی ما در ظلمت به سر می برد.

وی گفت: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی دخالت سیاسی و اجتماعی مردم در سرنوشت کشور است.

حجت الاسلام یعقوبی گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران ثابت کردند که می توانند در مقابل دشمنان نظام بایستند.

وی عزتمندی، تشخیص مصلحت و قدرت و ... را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی عنوان کرد.

امام جمعه بجنورد افزود:یکی دیگر از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی، بلوغ سیاسی و علمی مردم همیشه در صحنه ایران بود.

وی نقش روحانیون در اجرای برنامه های دهه فجر را مهم دانست و گفت: روحانیون و مبلغان در مدارس، دانشگاه ها و اجتماع می توانند ارزش های نظام اسلامی را به خوبی تبیین کنند.