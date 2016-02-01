وقتی روس ها هم فرزند بیش تر زندگی بهتر را تبلیغ می کنند!

فرشته صادقی در مکتوبات نوشت: تصویری که می بینید سه نقاشی گرافیکی مربوط به تبلیغ ارزش های خانوادگی و فرزند آوری است. یک نگاه ساده به این سه که یکی متعلق به روسیه و دو تای دیگر ایرانی است حرف های زیادی برای گفتن دارند.تبلیغ روس ها ساده است: یک مادر، یک پدر، و سه فرزند دختر و پسر. همه دست های هم را گرفته اند و در یک خط کنار هم ایستاده اند.تبلیغ ایرانی ها ابتدا با تصویر بالا شروع شد پدری که همراه ۵ فرزند دوچرخه بازی می کنند، ۴ پسر و آخر از همه یک دختر. وقتی این گرافیک به در و دیوار شهر خورد اعتراضات بلند شد که: پس مادر خانواده و جایگاه او کجاست؟ بعلاوه انتظار داشتن ۵ فرزند در شرایط امروز برای خانواده ایرانی کمی غیر واقع بینانه است. این باعث شد تصویر دوم منتشر شود که مادر خانواده وارد نقاشی شده و این بار در انتهای گروه مشغول پارو زدن است. در تصویر دوم تعداد بچه ها به ۴ کاهش پیدا کرد و جایگاه دختر خانواده یک پله جلوتر آمد.زیر تبلیغ روس ها تنها سه کلمه نوشته شده است: «یک خانواده واقعی» مقایسه این دو تصویر، شعارها و حرف های پرطمطراق یکی و سادگی دیگری با شما.