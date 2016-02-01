  1. مجله مهر
  2. فجازی
۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۹

وقتی روس ها هم فرزند بیش تر زندگی بهتر را تبلیغ می کنند!

وقتی روس ها هم فرزند بیش تر زندگی بهتر را تبلیغ می کنند!

تبلیغ ایرانی ها ابتدا با تصویر بالا شروع شد پدری که همراه ۵ فرزند دوچرخه بازی می کنند، ۴ پسر و آخر از همه یک دختر. 

فرشته صادقی در مکتوبات نوشت: تصویری که می بینید سه نقاشی گرافیکی مربوط به تبلیغ ارزش های خانوادگی و  فرزند آوری است. یک نگاه ساده به این سه که یکی متعلق به روسیه و دو تای دیگر ایرانی است حرف های زیادی برای گفتن دارند.تبلیغ روس ها ساده است: یک مادر، یک پدر، و سه فرزند دختر و پسر. همه دست های هم را گرفته اند و در یک خط کنار هم ایستاده اند.تبلیغ ایرانی ها ابتدا با تصویر بالا شروع شد پدری که همراه ۵ فرزند دوچرخه بازی می کنند، ۴ پسر و آخر از همه یک دختر. وقتی این گرافیک به در و دیوار شهر خورد اعتراضات بلند شد که: پس مادر خانواده و جایگاه او کجاست؟ بعلاوه انتظار داشتن ۵ فرزند در شرایط امروز برای خانواده ایرانی کمی غیر واقع بینانه است.  این  باعث شد تصویر دوم منتشر شود که مادر خانواده وارد نقاشی  شده و این بار در انتهای گروه مشغول پارو زدن است. در تصویر دوم  تعداد بچه ها به ۴ کاهش پیدا کرد و جایگاه دختر خانواده یک پله جلوتر آمد.زیر تبلیغ روس ها تنها سه کلمه نوشته شده است: «یک خانواده واقعی» مقایسه این دو تصویر، شعارها و حرف های پرطمطراق یکی و سادگی دیگری با شما. 

کد مطلب 3038954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها