عبدالرضا حاجی حسین نژاد در گفتگو با مهر درباره اظهار تمایل شرکت لوک اویل روسیه به منظور بازگشت به طرح توسعه میدان نفتی آذر، گفت: در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران با پیمانکاران داخلی برای توسعه میدان نفتی آذر دارای قرارداد است.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و توسعه نفت با تاکید بر اینکه با توجه به قرارداد منعقد شده با پیمانکاران ایرانی، امکان واگذاری این پروژه به شرکت لوک اویل روسیه و هر شرکت خارجی دیگری فعلا منتفی است، تصریح کرد: با این وجود شرکت لوک اویل روسیه می‌تواند در طرح توسعه میدان نفتی چنگوله مشارکت کند.

این مقام مسئول تاکید کرد: در صورت تمایل شرکت لوک اویل روسیه می‌تواند پیشنهاد رسمی خود را برای مشارکت در توسعه میدان نفتی چنگوله به شرکت ملی نفت ایران ارسال کند.

حاجی حسین نژاد همچنین در خصوص اظهار تمایل شرکت زابروژ نفت روسیه برای مشارکت در توسعه برخی از میادین نفت و گاز استان ایلام، بیان کرد: این شرکت در صورت تمایل باید پیشنهاد خود را به شرکت ملی نفت ارسال کند و امضای تفاهم نامه با استانداری و یا هر نهاد دیگری برای توسعه میادین نفت و گاز کورد قبول شرکت ملی نفت ایران نیست.

در همین حال، رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه در فاز اول توسعه میدان نفتی آذر به حضور شرکت‌های خارجی نیازی نیست، گفت: لوک اویل روسیه و سایر شرکت‌های خارجی باید در فازهای بعدی توسعه این میدان نفتی حضور یابند.

«واگیت آلیک پروف»، مدیر عامل شرکت نفت «لوک اویل» که دومین غول نفتی روسیه است، اخیرا با بیان اینکه در سال ۲۰۱۱ میلادی به دلیل تشدید شدن تحریم های امریکا و اروپا علیه ایران از طرح توسعه میدان نفتی آذر و چنگوله «بلوک اناران» ایران کناره گیری کردیم، گفته است: حال خواهان پیدا کردن سهم در پروژه میدان نفتی «آذر» ایران هستیم.

از سوی دیگر، مذاکرات جدید شرکت نفت و لوک اویل روسیه در طول چند ماه گذشته در تهران و مسکو ادامه یافته به نحوی که «اویل مگانوف» معاون شرکت روسی لوک اویل تاکید کرده است که به زودی این شرکت دفتر نمایندگی خود را در ایران بازگشایی خواهد کرد.

در همین حال «نیکولای برونیچ» رئیس شرکت زابروژ نفت روسیه هم اخیرا در دیداری با محمدرضا مروارید، استاندار ایلام خواستار مشارکت و سرمایه گذاری در این میدان نفتی ایران شده و حتی تفاهم نامه اولیه‌ای با استانداری ایلام امضا کرده است.

این در حالی است که هرمز قلاوند مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اخیرا از امضای یک قرارداد جدید اکتشاف نفت با شرکت لوک اویل روسیه خبر داده است.

به گزارش مهر، میدان نفتی آذر با در اختیار داشتن ۲.۵ میلیارد بشکه نفت خام درجا با عراق مشترک است. حجم نفت قابل استحصال این میدان حدود ۴۰۰ میلیون بشکه برآورد می شود.

همچنین انجام مطالعات و بررسی های اکتشافی نشان می دهد پس از توسعه کامل و بهره برداری نهایی از آذر، امکان تولید روزانه ۵۰ تا ۶۵ هزار بشکه نفت خام سبک با درجه ای. پی. آی ۳۲ در مدت ۲۵ سال از این میدان وجود دارد.

بلوک اناران شامل ۲ میدان نفتی آذر و چنگوله، در استان ایلام در مرز خاکی ایران و کشور عراق واقع شده است؛ میدان آذر با میدان بدرای کشور عراق مشترک است و میدان مستقل چنگوله در ۲۰ کیلومتری شهر مهران و در امتداد جنوب شرقی میدان آذر واقع شده است.