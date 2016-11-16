شرکت نفت بازهم وعده داد/ شروع تولید نفت از آذر تا ۱۲۴ روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان یاراحمدی مجری طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر در شرکت مهندسی و توسعه نفت مهر ماه امسال در گفتگویی با سایت شرکت ملی نفت با تایید آغاز تولید نفت عراق از این میدان مشترک یکی از دلایل تاخیر و عقب ماندگی ایران در آغاز برداشت نفت از میدان آذر را پیچیده بودن ساختار زمین شناسی و مخزنی این میدان مشترک نفتی با عراق اعلام کرد.

با این وجود، سیدنورالدین شهنازی زاده مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران در جدیدترین وعده از آغاز تولید نفت از این میدان مشترک با عراق تا پایان امسال خبر داده است.

سید نورالدین شهنازی‌زاده با اشاره به آغاز تولید زودهنگام ۱۵ هزار بشکه‌ای از میدان نفتی آذر تا پیش از پایان امسال گفت: مرحله دوم تولید زودهنگام از این میدان هم تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده و به میزان ٣٠ هزار بشکه در روز محقق می‌شود.

این مقام مسئول حجم نفت در جای میدان آذر را حدود ۲.۵ میلیارد بشکه و حجم نفت قابل استحصال آن را حدود ۴۰۰ میلیون بشکه برآورد کرد و یادآور شد: پیش‌بینی شده است، نفت خام سبک آن با درجه گرانروی (API) حدود ۳۲، در مدت ٢٥ سال از این میدان استحصال شود.

این معاون اسبق وزارت نفت در دولت نهم و دهم همچنین تصریح کرد: تاکنون بیش از ۴۰ بسته‌ کاری کوچک و بزرگ برای توسعه این میدان مشترک تعریف و واگذار شده است. سه پیمانکار حفاری، هشت دستگاه حفاری را در میدان آذر مستقر کرده‌اند.

بر اساس اعلام شرکت ملی نفت، طرح توسعه میدان آذر با هدف تولید روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت شامل تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت در تولید زودهنگام و ۶۵ هزار بشکه نفت در مرحله تولید نهایی از میدان است.

به گزارش مهر، در شرایط فعلی در اکثر میادین مشترک نفت و گاز ایران به دلیل سالها عقب ماندگی و تاخیر در توسعه، احتمال مهاجرت نفت و گاز به سمت کشور همسایه وجود دارد و حتی با وجود تجربه تلخ توسعه برخی از میادین مشترک قدیمی در توسعه میادین تازه اکتشاف شده مشترک با کشورهای همسایه هم درس عبرتی گرفته نشده و سریال ناکامی شرکت ملی نفت ایران در توسعه میادین مشترک ادامه دارد.

در این بین هر چند یکی از دلایل تاخیر در توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران همچون پارس جنوبی، فروزان، اسفندیار، سلمان، لایه نفتی پارس جنوبی و ... شرایط هشت سال جنگ تحمیلی عنوان می‌شود و تاحدودی قابل توجیه است اما با گذشت نزدیک به دو دهه از پایان جنگ در توسعه میادین نوظهور مشترک نفت و گاز هم قافیه را به کشورهای عربی همسایه باخته‌ایم.

بر این اساس، پس از تاخیر ایران و آغاز برداشت گاز توسط عربستان سعودی از میادین تازه اکتشاف شده و مشترک فرزاد در خلیج فارس حالا نوبت به میدان مشترک آذر رسیده است.

عراق که از دو سال قبل تولید روزانه بیش از ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام از میدان مشترک آزادگان جنوبی را آغاز کرده اخیرا تولید نفت از میدان مشترک جدید نفتی با ایران به نام آذر را هم کلید زده و این درحالی است که این کشور در طول چند سال اخیر با مشکلات متعددی همچون ظهور گروه تروریستی داعش دست و پنجه نرم کرده است.

به عبارت دیگر این روزها شاهد تکرار تجربه تلخ عقب ماندگی‌های پارس جنوبی در میدان مشترک نفتی آذر هستیم و همان طور که در توسعه و تولید گاز و میعانات گازی پارس جنوبی از قطر عقب افتاده‌ایم، این روزها عراق هم تولید نفت از میدان آذر در غرب ایران را آغاز کرده است.