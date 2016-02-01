هماهنگی قوا برای پیشرفت امور کشور کارساز و مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی رییس جمهور، آیتالله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه و علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ظهر یکشنبه در نشستی به میزبانی رییس جمهور، مهمترین مسایل و موضوعات روز کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
رییس جمهور پس از این نشست در گفتگو با خبرنگاران گفت: در این جلسه سران قوا راجع به مسایل مهم کشور بحث و تبادل نظر داشتند و این در جهت هماهنگی سه قوه برای پیشرفت امور کشور، کارساز و مهم است.
روحانی با تبریک دوازدهم بهمن سالروز ورود امام خمینی(ره) به میهن، این روز را فجر انقلاب اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: ما هر چه داریم از برکت انقلاب اسلامی، دهه فجر و مجاهدتهایی است که ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) داشتند که در نتیجه، عزت، آزادی، استقلال، اخلاق اسلامی و جمهوری اسلامی را برای ما به ارمغان آورد.
رییس جمهور با بیان اینکه از طرف سران قوای جمهوری اسلامی از ملت بزرگوار و عزیز ایران دعوت میکنم تا در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضوری پرشور و باشکوه داشته باشند، افزود: بعد از ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران با حضور پرشکوه خود در روز ۲۲ بهمن نشان میدهند که همواره در مسیر انقلاب، امام و ولایت خواهند بود و این راه را ادامه خواهند داد.
روحانی با اشاره به اینکه در جلسه امروز سران سه قوه در رابطه با فضای پسابرجام و سفر اخیر به دو کشور اروپایی و همچنین اقداماتی که باید برای پیشرفت کشور در شرایط جدید انجام شود گفتگو و تبادل نظر داشتند، اظهار داشت: رسیدن به پیشرفت تنها در سایه هماهنگی و همدلی سه قوه امکانپذیر است و همه قوا باید دست به دست هم دهند تا از فضای پسا برجام به نفع مردم، کشور و اشتغال جوانان بهرهبرداری کنیم.
رییس جمهور همچنین به گفتگو در رابطه با انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در جلسه سران سه قوه اشاره کرد و گفت: آنچه امروز رهبری معظم انقلاب و ملت ایران میخواهند برگزاری انتخاباتی شکوهمند در کشور است ، بنابراین چگونگی برگزاری انتخاباتی پرشور ، سالم و رقابتی، بخشی از گفت وگوی سران قوا بود و مطمئناً ملت ایران با حضور پرشور خود در انتخابات یک حرکت رو به جلو در زمینه سیاسی و اجتماعی در کشور را رقم خواهند زد.
رییس جمهور با تأکید بر اهمیت همزمانی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اظهار امیدواری کرد ملت ایران در مسیر پیش روی خود همانند گذشته موفق بوده و بتواند افتخارات بزرگتری را بیافریند.
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