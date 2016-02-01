تنها ۳۰ درصد ورزشکاران کشور زنان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رباب شهریان در گردهمایی مدیران کل استانی و روسای ادارات ورزش و جوانان سراسر کشور اولویت اصلی وزاتخانه را توسعه ورزش همگانی به ویژه در بین بانوان دانست و افزود: مهم ترین موضوع مد نظر ما اصلاح سبک زندگی با تاکید بر محوریت زنان و دختران است.



وی با ابراز گلایه از آمار ۳۰ درصدی ورزشکاران زن در کشور، اظهار داشت: با این وجود که بانوان نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند اما ازآمار جامعه ورزش متاسفانه تنها ۳۰ درصد را بانوان به خود اختصاص داده اند که مدیران کل استانی و روسای ادارات شهرستانی باید بر اساس نگاه حاکمیتی محور توسعه ورزش را در این بخش قرار دهند.



معاون وزیر ورزش و جوانان در بخش بانوان، در ادامه صحبت های خود موفقیت های کسب شده طی سال های اخیر به ویژه دوسال گذشته زنان و دختران ورزشکار را مورد توجه قرار داد و گفت: ۳۰ مورد از این افتخارات برای نخستین بار در دوسال اخیر اتفاق افتاد که امیدوارم با استعدادیابی در این بخش، نقش روزافزونی در آینده ورزش کشور داشته باشیم.



وی خاطرنشان کرد: با این حال از ظرفیت بانوان در اداره ادارات کل استانی و شهرستانی استفاده نمی شود که باید شما به عنوان مسئولین ورزش و جوانان کشور به نقش تولی گری بانوان در توسعه ورزش اهتمام ویژه داشته باشید.



معاون امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با تاکید به این نکته که گستره ورزش بانوان از شهرستان ها و استان ها آغاز و به مجامع بین المللی ختم می شود، افزود: لذا توجه شما حتماً باید به این سمت و سو باشد؛ در برنامه ششم توسعه نیز نگاه ویژه ای به زنان شده است.



شهریان با تاکید به این نکته که ورزش بانوان برای زنان کشور یک حق است و نباید امتیاز دادن به آن ها برداشت شود، گفت: ورزش بانوان به عنوان یکی از اثرگذار ترین ابزارهای ورزش کشور باید به عنوان یک فضای ورزش حاکمیتی در استان ها مورد توجه قرار گیرد.



وی در ادامه با تقدیر از عملکرد رسانه ها طی سال گذشته در خصوص پوشش ورزش بانوان، اظهار داشت: از مدیران کل استانی و روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها می خواهم تعامل بیشتری با رسانه ها داشته باشند چرا که این تعامل توفیقات حاصله را بیشتر نمایان می کند و اثرگذاری بیشتری در بین عموم خواهد داشت.