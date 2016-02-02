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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱:۰۲

کروز با اختلاف قابل توجه، ترامپ را پشت سر گذاشت

هیلاری کلینتون در انتخابات درون حزبی ایالت آیووا با اختلافی ناچیز بر برنی سندرز پیروز شد اما در جبهه جمهوری خواهان تد کروز با اختلافی قابل توجه دونالد ترامپ را پست سر گذاشت.

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کد مطلب 3040755

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