https://mehrnews.com/xxRtf ۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱:۰۲ کد مطلب 3040755 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱:۰۲ کروز با اختلاف قابل توجه، ترامپ را پشت سر گذاشت هیلاری کلینتون در انتخابات درون حزبی ایالت آیووا با اختلافی ناچیز بر برنی سندرز پیروز شد اما در جبهه جمهوری خواهان تد کروز با اختلافی قابل توجه دونالد ترامپ را پست سر گذاشت. . کد مطلب 3040755 کپی شد مطالب مرتبط آخرین وضعیت نامزدهای انتخابات آمریکا پیش از آوردگاه نیوهمپشایر حمله ترامپ به کروز و کیسیک درآستانه رقابتهای پنجگانه جمهوریخواهان برچسبها هیلاری کلینتون دونالد ترامپ تد کروز
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