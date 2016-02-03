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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۴۸

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی:

وزارت علوم رئیس جدیدی برای دانشگاه‌ها معرفی نکرده است

وزارت علوم رئیس جدیدی برای دانشگاه‌ها معرفی نکرده است

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تعیین تکلیف روسای باقی مانده دانشگاه‌ها، به ویژه دانشگاه خوارزمی گفت: وزارت علوم هنوز در خصوص یکی دو دانشگاه باقی مانده، تصمیمی نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر دزفولی در حاشیه جلسه هفتاد و پنجم ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران گفت: مباحثی در خصوص آمایش آموزش عالی مطرح شد و بحث مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی دراین زمینه شروع شد.

وی ادامه داد: ما تلاش می کنیم در چند هفته آینده، بحث آمایش آموزش عالی را در سطح کلان وزارت علوم و دانشگاه آزاد، به اتمام برسانیم و آن را به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شاید تا قبل از سال آینده بتوانیم آن را به وزارت علوم و دستگاه های ذیربط ابلاغ کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تعیین تکلیف روسای باقی مانده دانشگاه ها، به ویژه دانشگاه خوارزمی گفت: وزارت علوم هنوز در خصوص یکی دو دانشگاه باقی مانده، تصمیمی نگرفته است، و این وزارتخانه باید پیشنهاد خود را ارائه دهد تا در این خصوص تصمیم گیری شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اینکه آیا از نظر قانونی این مسئله مشکلی ندارد؟ گفت: وزارت علوم باید خود این مسئله را پیگیری کند تا از نظر مراجع قانونی که تصمیمات دانشگاهی را پیگیری می کنند مشکلی وجود نداشته باشد.

کد مطلب 3040812
زهرا سیفی

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