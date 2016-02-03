شرط سنی برای استخدام هیأت علمی/ حداکثر سن ۴۵ سال

حجت الاسلام محمدرضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط سنی داوطلبان هیات علمی دانشگاه‌ ها گفت: شرط سنی متقاضیان عضویت هیات علمی در صورتی که دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند، حداکثر ۳۵ سال و در صورتی که دارای مدرک دکتری باشند، ۴۵ سال است.

وی ادامه داد: اگر اعلام شده تغییراتی در شرایط سنی متقاضیان هیات علمی به وجود آمده، این تغییرات در حد پیش نویس غیر قابل استناد بوده که به تصویب نرسیده است.

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم افزود: در این پیش نویس خواسته شده بود که سن اعضای هیات علمی پایین تر محاسبه شود که چنین اتفاقی رخ نداد و مانند قبل حداکثر سن برای متقاضیان با مدرک کارشناسی ارشد ۳۵ سال و برای دکتری ۴۵ سال است.

به گزارش مهر، چهاردهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مربوط به فراخوان بهمن ۱۳۹۴ از ۲۲ دی ماه ۹۴ آغاز شده است.

در فراخوان بهمن ۹۴ برای دانشگاه‌های دولتی سهمیه بسیار محدودی (حداکثر یک ششم سهمیه شهریورماه) در نظر گرفته شده‌ است.

متقاضیان می توانند در روزهای ۱۷ تا ۲۶ بهمن ماه ۹۴ به سایت مرکز مراجعه کرده و با توجه به نیازهای اعلام شده نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

۳ تا ۱۶ اسفند ۹۴ پالایش اولیه صورت می گیرد و از ۱۷ اسفند ۹۴ تا ۳۰ اردیبهشت ۹۵ به مدت دو ماه نیم فرایند جذب در دانشگاه ها آغاز می شود.