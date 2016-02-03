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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۴۱

یک ناشر شب‌های موسیقی برپا می‌کند/ دیدار با فخرالدینی و لنگرودی

یک ناشر شب‌های موسیقی برپا می‌کند/ دیدار با فخرالدینی و لنگرودی

برنامه‌های «شب‌های موسیقی چشمه» طی روزهای پایانی بهمن ماه در مجتمع کوروش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر چشمه، برنامه جشن «شب‌های موسیقی چشمه» که توسط نشر چشمه برگزار می شوند از روز پنج‌شنبه ۱۵ بهمن‌ به مدت ۱۰ روز آغاز شده به دیدار با گروهی از هنرمندان محبوب و برجسته‌ کشور اختصاص دارد که در کتاب‌فروشی نشرچشمه‌ کورش برگزار می‌شود.

اولین مراسم این جشنِ ده روزه با عنوان «موسیقی ملی» ویژه‌ دیدار با فرهاد فخر‌الدینی است که پنج‌شنبه ۱۵ بهمن‌ماه ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار می‌شود.

دومین مراسم با عنوان «شب شمس» ویژه‌ دیدار با شمس لنگرودی است که جمعه ۱۶ بهمن‌ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار می‌شود.

سومین جشن با عنوان «موسیقی تلفیقی» روز دوشنبه ۱۹ بهمن‌ ویژه‌ دیدار با میلاد درخشانی، چهارمین جشن با عنوان «موسیقی فیلم»، سه شنبه ۲۰ بهمن‌ ویژه‌ی دیدار با کریستف رضاعی، پنجمین جشن با عنوان «شب ترانه»، چهارشنبه ۲۱ بهمن‌ ویژه‌ دیدار با نیلوفر لاری، ششمین جشن با عنوان «موسیقی جز و بلوز»، پنج‌شنبه ۲۲ بهمن‌ ویژه‌ دیدار با آزاده مهدوی ‌آزاد و محمدرضا سبکتکین و آخرین جشن هم با عنوان «موسیقی سنتی»، روز جمعه ۲۳ بهمن ویژه‌ دیدار با محمد معتمدی خواهد بود.

این برنامه ها در تاریخ های یادشده از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در کتاب‌فروشی نشرچشمه‌ کورش به نشانی اتوبان ستاری، نبش پیامبر مرکزی، مجتمع تجاری کورش، طبقه پنجم برگزار می شوند.

کد مطلب 3040932

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