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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی:

«شاهزاده روم» در سینما انقلاب تبریز اکران ویژه می شود

«شاهزاده روم» در سینما انقلاب تبریز اکران ویژه می شود

تبریز - رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی از اکران ویژه انیمیشن سینمایی «شاهزاده روم» برای مشاوران بانوان ادارات و سازمان های استان در سینما انقلاب تبریز به مناسبت گرامیداشت دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، حسن میلانی چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: انیمیشن سینمایی «شاهزاده روم» پنجشنبه ۱۵ بهمن سال جاری راس ساعت ۱۶ در محل سینما انقلاب تبریز برای مشاوران بانوان ادارات و سازمان ها به همراه خانوداه های آنها اکران می شود.

وی خاطر نشان کرد: اکران اختصاصی انیمیشن سینمایی «شاهزاده روم» در راستای تکریم بانوان و نقش آنها در پیروزی انقلاب اسلامی صورت می گیرد.

میلانی ادامه داد: این انیمیشن ایرانی، داستان عاشقی و دلدادگی یک پرنسس مسیحی و پاکدامن به نام ملیکا است که از نوادگان یشوعا وصی حضرت عیسی و از تبار مادر نواده قیصر روم است.

وی اضافه کرد: این بانوی پاکدامن با دست تقدیر نهایتاً به سرزمین های اسلامی عزیمت می‌کند و در ماجرایی جالب، به همسری امام یازدهم شیعیان در می‌آید و مادر منجی بشریت می شود.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی اظهار داشت: این انیمیشن سینمایی به کارگردانی هادی محمدیان و به تهیه کنندگی حامد جعفری ساخته شده است.

کد مطلب 3040993

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