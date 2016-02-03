پیروزی در حلب و هجمه متحد غرب به روسیه؛ چرا و با چه هدفی؟

گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی: پس از آنکه «فیلیپ هاموند» در روز دوشنبه در اظهاراتی حملات روسیه به مواضع گروه های تروریستی در سوریه را عامل تضعیف جریان های مخالف بشار اسد و قوت گرفتن داعش نامید، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا، نیر در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش سخنان مشابهی را ایراد کرد.

همزمان با این اظهارات نیز یک گروه مخالف حکومت سوریه از حمله جنگنده‌های روسیه به حومه شهر حلب انتقاد و تهدید به کناره گیری از مذاکرات صلح ژنو به دلیل این حملات خبر داد.

سالم مسلط، سخنگوی «کمیته عالی مذاکرات» (گروه مورد حمایت عربستان و ترکیه در مذاکرات ژنو) به خبرنگاران گفت: با وجود آنکه شب گذشته یک قتل عام بزرگ در سوریه رخ داده، هیچ‌کس، کاری انجام نداده و جامعه بین‌المللی به طور کامل کور است.

همزمان با این تحولات یک فرمانده شورشیان به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای تقویتی از جمله موشک‌ های ضد تانک ساخت آمریکا را به جبهه‌های نبرد در اطراف حلب اعزام خواهد کرد. او نبرد‌ها در شمال سوریه را «سرنوشت ساز» توصیف کرد.

خبرگزاری رویترز می‌افزاید نیروهای دولتی با حمایت حملات هوایی روسیه در نواحی غربی که اکثر شهرهای مهم سوریه در آنجا قرار دارند، در حال پیشروی هستند.

حملات روزهای اخیر به نواحی شمالی حلب اولین عملیات نیروهای دولتی سوریه در آن مناطق از پایان ماه سپتامبر ۲۰۱۵ است. شمال حلب برای هر دو طرف نقش استراتژیک دارد زیرا یکی از مسیرهای تدارکاتی اصلی شورشیان از مرز ترکیه به سمت مناطق تحت کنترل آن‌ها در حلب و اطراف آن از این منطقه عبور می‌کند. در عین حال اگر نیروهای دولتی این منطقه را تصرف کنند می‌توانند روستای شیعه نشین نبول و الزهرا را که در محاصره شورشیان هستند، آزاد کنند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه که با استفاده از اطلاعات شبکه‌ای از فعالان خود در مناطق مختلف کشور حوادث مربوط به جنگ داخلی را بررسی و گزارش می‌کند، اعلام کرد که ارتش سوریه روز سه شنبه مناطق بیشتری را در شمال غرب حلب تصرف کرده‌اند.

«احمد ال سعود» فرمانده یک واحد ارتش آزاد سوریه (از گروه های اصلی شورشی سوری) که با عنوان لشکر۱۳ شناخته می‌شود، به خبرگزاری رویترز گفت: «ما صبح امروز نیروهای تازه نفس و سلاح‌های سنگین تری به جبهه اعزام کرده‌ایم. به نظر می‌رسد که این یک نبرد سرنوشت ساز خواهد بود. ما دو سکوی پرتاب موشک و تسلیحات دیگری به خطوط مقدم ارسال کرده‌ایم».

موشک‌های ضد تانک هدایت شوند تاو (Tow) ساخت آمریکا موثر‌ترین تسلیحات در زرادخانه نیروهای شورشی است و زیر نظر سازمان سیا و فقط به بخشی از اپوزیسیون سوری مورد تایید آمریکا داده شده است.

یک خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین که طرفدار حکومت سوریه است، در گزارشی که از این شبکه پخش شد گفت طی دو روز گذشته حداقل ۱۵۰ مورد حملات هوایی انجام شده است.

اهداف هجمه همزمان به روسیه

همانطور که اشاره شد حلب از موقعیتی استراتژیک هم برای ارتش سوریه و هم برای گروه های شورشی و تروریستی برخوردار است و تسلط ارتش بر این شهر موضع تروریست ها را در سوریه که در ماه های اخیر به شدت تضعیف شده بیش از گذشته در خطر قرار می دهد.

تضعیف موقعیت شورشیان و تروریست ها در داخل سوریه به معنای افزایش قدرت چانه زنی دولت سوریه در مذاکرات ژنو است و از همین رو کشورهای غربی و عربی که در صف حامیان گروه های شوروشی و تروریستی هستند مایل به از دست دادن منافع خود نیستند از همین رو با هجمه به روسیه و زیر سوال بردن حملات این کشور به مواضع گروه های تروریستی و فرافکنی در مورد این حملات سعی در ایجاد نوعی جبهه و جو سنگین دیپلماتیک علیه روسیه دارند تا شاید از این طریق از شدت حملات ارتش سوریه به مواضع تروریست ها در حلب کاشته شده و در نهایت پیشروی نیروهای مقاومت در این منطقه استراتژیک متوقف شود.

اعراب و کشورهای غربی از زمان آغاز بحران سوریه متحمل هزینه های زیادی در حمایت از گروه های شورشی شده اند از همین رو به هیچ وجه خواهان تضعیف موقعیت خود در مذاکرات ژنو نیستند از همین رو همانگونه که فرمانده ارتش آزاد گفته با ارسال تسلیحات جدید برای شورشیان از یک سو و از سوی دیگر با وارد کردن فشار دیپلماتیک بر روسیه سعی در حفظ منافع خود در سوریه دارند.