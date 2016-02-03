به گزارش خبرگزاری مهر، عوامل سریال شهید محمد بروجردی در دیدار با علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد نحوه ساخت این مجموعه و همچنین تهیه گزارشی از ناگفته ها و خاطراتی از زندگی و مبارزات این شهید توسط جنتی گفتگو کردند.

در این دیدار که با حضور جمال شورجه کارگردان، فریبا شاهسون محقّق بخشی از زندگی این شهید در سوریه و لبنان و محمود غلامی تهیه کننده همراه شد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تشکر از عوامل ساخت این سریال برای توجه به پرداختن به شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: ما همیشه برای ساحت مقدس شهدا وقت داریم.

در ادامه علی جنتی مبارزات سیاسی شهید محمد بروجردی در قبل از انقلاب اسلامی و رشادت های این سردار شهید در طول جنگ در کردستان را تشریح کرد و گفت: در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصمیم گرفته شد تا شماری مشخص از مبارزان انقلابی و سیاسی برای آموزش های چریکی و دفاعی به سوریه و لبنان اعزام شوند.

وی افزود: شهید محمد بروجردی از جمله اعزام شدگان به این منطقه بود که توانست آموزش های بسیار سخت و طاقت فرسایی را پشت سر بگذارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: اگر نیروهای متدین انقلابی چون شهید محمد بروجردی در کنار ما حضور نداشتند، چگونه می توانستیم در طول ٨ سال دفاع مقدّس به جنگ ادامه داده و از میهن اسلامی دفاع کنیم؟ ما هرچه داریم از ایثار، رشادت، جوانمردی، گذشت و فداکاری این شهیدان شجاع و انقلابی کشور است.

زمان آشنایی و گذراندن آموزش های نظامی و چریکی

جنتی در ادامه به زمان آشنایی خود با شهید بروجردی اشاره کرد و گفت: سال ٥٦ بود که من با این شهید بزرگوار آشنا شدم و او برای گذراندن آموزش نظامی و چریکی به سوریه آمده بود و طبق روالی که داشتیم با هماهنگی های لازم، شهید بروجردی و حسین صادقی (از مدیران وزارت امورخارجه که در کشورهای کویت و لبنان سفیر بود) به اطراف دمشق رفتند و آموزش ١٥ روزه دیدند. سپس برای تکمیل دوره های آموزشی به اتفاق به لبنان سفر کرده و در اردوگاهی نزدیک مرز اسرائیل در جنوب لبنان آموزش های تکمیلی خود را گذراندند.

وزیر فرهنگ و ارشاد با اشاره به شرایط آن زمان اظهار کرد: با توجه به حساسیت و خطرناک بودن منطقه به دلیل نزدیکی به اسرائیل و تسلط آنها بر اردوگاه های ما و با توجه به پرواز شبانه هلی کوپترهای اسرائیلی، هر لحظه امکان بردن نیروهای ایرانی از اردوگاه وجود داشت لذا مجبور بودیم آموزش ها را فشرده و شبانه بگذرانیم. ما در مدت چند روزی که با شهید بروجردی بودم حشر و نشر خوبی با هم داشتیم.

جنتی در پاسخ به اینکه چه افرادی برای آموزش نظامی به خارج اعزام می شدند، اظهار کرد: معمولا افراد اعزامی شناخته شده بودند و از طرف افراد مورد تایید معرفی می شدند. افرادی که اعزام می شدند معمولا از مبارزان انقلابی، زندانیان سیاسی، تبعیدی ها و یا کسانی بودند که بر ضد رژیم شاهنشاهی فعالیت داشتند.

مبارزه های شهید بروجردی باعث شد به «مسیح کردستان» معروف شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی های سردار شهید محمد بروجردی اشاره کرد و داشتن روحیه نشاط و خوش رویی، فعال بودن، بردباری، صبوری، ولایت پذیری بدون قید و شرط، داشتن حالات معنوی، مقید به مسائل شرعی، داشتن نظم، ساده زیستی و توجه نکردن به تشریفات را از ویژگی های بارز وی برشمرد.

وی یاداور شد: شهید بروجردی در مباحث مختلف یک جامعه اسلامی آرمانی را ترسیم می کرد و همواره علاقه مند بود یک حکومت اسلامی در ایران ایجاد شود.

جنتی آخرین ملاقات خود با شهید بروجردی را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کرمانشاه بیان کرد و گفت: در شرایطی که همه احساس می کردند کردستان از دست رفته با حضور و مبارزه های طولانی و به دلیل ویژگی که شهید بروجردی در مقابله با عناصر ضد انقلاب و تجزیه طلب داشت، نقش به سزایی در نجات کردستان ایفا کرد که این مهم، شهید بروجردی را به «مسیح کردستان» معروف کرد. این شهید بزرگوار به خیلی از مناطق خطرناک هم رفته و خودش را برای هر اتفاقی حتی شهادت نیز آماده کرده بود.

ساخت مستند «مسیح کردستان»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه همچنین در پاسخ به سوال عوامل ساخت سریال شهید محمد بروجردی که از سابقه مبارزاتی خودش (علی جنتی) پرسیدند، گفت: در سال ١٣٤٧ در سن ١٩ سالگی در حال پخش مجموعه ای از اعلامیه های حضرت امام خمینی (ره) در قم لو رفتم و از آن پس عوامل رژیم سابق به ویژه ساواک دائم به دنبالم بود که البته دو سه باری هم دستگیر شده و مجددا آزاد شدم. از سال ١٣٥٢ نیز فشار فوق العاده ای روی ما بوجود آمد، حتی چندین بار هم اقدام به دستگیری من کردند که در نهایت از قم خارج شدم و در اواخر سال ٥٣ با مشورت شهید بهشتی و آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی که گفت اگر ایران بمانی دستگیر و یا شهید می شوی از کشور خارج شدم و به سوریه رفتم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خاتمه از اینکه صدا و سیما در کنار ساخت کارهای ارزشی و موفق خود، تصمیم به ساخت زندگی شهید محمد بروجردی گرفته ابراز خرسندی کرد.

در ادامه این دیدار، محقق بخشی از زندگی شهید محمد بروجردی در سوریه و لبنان هم اعلام کرد: با توجه به مصاحبه با ارزشی که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بخشی از زندگی شهید بروجردی در دوران قبل از پیروزی انقلاب در سوریه و لبنان انجام داد برای ساخت مستندی به نام «مسیح کردستان» تصمیم گرفته ایم.

فریبا شاهسون اظهار امیدواری کرد که پیشنهاد ساخت مستند «مسیح کردستان» با نظر مساعد ریاست سازمان صدا و سیما مواجه شود تا زندگی این شهید را به تصویر کشیده و در روز شهادتش امکان پخش آن مهیا شود.

وی یادآور شد که برای ساخت مستند مسیح کردستان از تمامی گفته ها و خاطرات آقای جنتی بهره گیری خواهد شد.