۲۰ طرح کشاورزی در شهرستان بویراحمد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح این پروژه ها به خبرنگاران گفت: طرح پرورش ماهی روستای ده برآفتاب یکی از مهمترین پروژه های افتتاحی در شهرستان است که با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

جعفر گوهرگانی افزود: طرح گلخانه صیفی جات در منطقه چم سوخته روستای چیتاب بخش کبگیان با اعتبار شش میلیارد ریال و طرح آبیاری تحت فشار روستای مختار با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال ازدیگر پروژه های افتتاحی در این شهرستان است.

گوهرگانی با یبان اینکه ۶۸ پروژه عمرانی و اقتصادی همزمان با دهه فجر در این استان افتتاح و کلنگ زنی می شود، اظهار داشت: این طرح ها در حوزه آب و خاک، شیلات و آبیاری تحت فشار به بهره برداری می رسند.

وی میزان اشتغالزایی این طرحها را ایجاد ۵۰۰ موقعیت شغلی برای مردم استان عنوان کرد.