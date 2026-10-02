مهدوی:حضور مردم در رزمایش جانفدایان پیام روشنی برای دشمن داشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان با اشاره به تحولات منطقه، مناسبت‌های هفته دفاع مقدس و حضور مردم در رزمایش «جانفدایان ایران» اظهار کرد: حضور جدی مردم در میدان و ایستادگی در برابر دشمن می‌تواند محاسبات آنها را تغییر دهد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، شهدای مقاومت و شهدای عرصه امنیت افزود: سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و روز نیروی انتظامی از مناسبت‌هایی است که باید یاد و نام مجاهدان و شهدای این عرصه‌ها را گرامی بداریم.

امام‌جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه رمز ایستادگی ملت، ایمان و استقامت است، ادامه داد: اگر جامعه بخواهد در برابر تهدیدها محکم بایستد، باید ایمان و استقامت را در خود تقویت کند؛ چراکه بدون ایمان، استقامت پایدار نخواهد بود و هر اندازه ایمان انسان محدود باشد، میزان استقامت او نیز محدود می‌شود.

مهدوی با اشاره به آیه ۳۰ سوره فصلت تصریح کرد: خداوند در این آیه، کسانی را که می‌گویند پروردگار ما خداست و سپس در این مسیر استقامت می‌کنند، مورد توجه قرار داده است؛ بنابراین ایمان واقعی باید در رفتار و ایستادگی انسان نمود پیدا کند.

ایستادگی ملت ایران محاسبات دشمن را تغییر می‌دهد

وی با اشاره به استمرار ایستادگی ملت ایران گفت: مردم ایران بیش از هفت ماه است که در برابر دشمن ایستادگی کرده‌اند و حضور مردم در صحنه و همچنین حضور نیروهای رزمنده در میدان، محاسبات دشمن را با دشواری مواجه کرده است.

امام‌جمعه موقت اصفهان افزود: اگر دشمن تصمیم به آغاز جنگ دیگری بگیرد، باید پیامدهای آن را بپذیرد و اگر بخواهد مسیر تقابل را به شکل تدریجی دنبال کند، با مسائل و فشارهای اقتصادی و مشکلات داخلی خود نیز مواجه خواهد بود.

وی با اشاره به شرایط آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه داد: دشمن در شرایطی قرار گرفته است که ادامه یا توقف جنگ، پیامدهایی برای آنها خواهد داشت و مقاومت ملت‌ها در منطقه همچنان معادلات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مهدوی در ادامه، خروج نیروهای آمریکایی از عراق را یکی از جلوه‌های ایستادگی مردم منطقه دانست و گفت: این اتفاق را باید از بشارت‌هایی دانست که به واسطه بیداری و مطالبه مردم عراق رقم خورده است.

وی اضافه کرد: خروج آمریکا از عراق صرفاً یک تصمیم اختیاری نبود، بلکه بیداری مردم عراق و تصمیمات اتخاذشده در این کشور در شکل‌گیری این روند مؤثر بود.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به حضور نیروهای آمریکایی در منطقه خاطرنشان کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده‌اند، ایستادگی ملت‌ها می‌تواند زمینه خروج نیروهای بیگانه از منطقه را فراهم کند و امیدواریم این روز نزدیک باشد.

وی همچنین با قدردانی از حضور مردم در پویش «جانفدایان ایران» گفت: این حرکت در استان‌های مختلف در حال برگزاری است و حضور مردم اصفهان در این برنامه بی‌نظیر بود.

مهدوی افزود: صدها هزار نفر از مردم اصفهان در این برنامه حضور پیدا کردند و برخی نیز تعداد حاضران را تا یک میلیون نفر تخمین زده‌اند. فارغ از اختلاف در برآورد تعداد جمعیت، حضور گسترده مردم نشان‌دهنده آمادگی آنان برای دفاع از ایران اسلامی است.

وی با اشاره به سابقه حضور مردم اصفهان در دوران دفاع مقدس گفت: اصفهان در دفاع مقدس نیز حضوری برجسته داشت و دو لشکر متعلق به این استان در عرصه دفاع از کشور حضور داشتند و امروز نیز مردم اصفهان با حضور خود در این رزمایش، بار دیگر این روحیه را به نمایش گذاشتند.

ضرورت سازماندهی نیروهای مردمی برای دفاع از کشور

امام‌جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت سازماندهی ظرفیت‌های مردمی اظهار کرد: انتظار می‌رود نیروی مقاومت بسیج روند سازماندهی نیروهای مردمی را با سرعت بیشتری دنبال کند.

وی افزود: این سازماندهی باید همه گروه‌ها، سنین و اصناف را دربرگیرد و افراد علاوه بر آموزش‌های فرهنگی و تقویت ایمان، آموزش‌های لازم برای آمادگی دفاعی را نیز دریافت کنند.

مهدوی در ادامه بر ضرورت حفظ انسجام ملی تأکید کرد و گفت: دو موضوع می‌تواند به مقاومت و انسجام ملی آسیب وارد کند؛ نخست عمل نکردن به قانون و دیگری اختلافات جناحی و حزبی.

وی با بیان اینکه حفظ انسجام ملی در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد آشوب و افزایش فشارهای اقتصادی، بخشی از جامعه را ناراضی کند و در چنین شرایطی باید از اقداماتی که موجب تضعیف اتحاد مردم می‌شود، پرهیز کرد.

امام‌جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: اگر قانون اجرا نشود و فساد به صورت آشکار در جامعه ترویج شود، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی آسیب می‌بیند و مسئولان باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند.

مهدوی همچنین درباره اختلافات سیاسی و جناحی گفت: حتی اگر اختلاف سلیقه‌ای میان مسئولان و جریان‌های مختلف وجود داشته باشد، نباید این اختلافات به گونه‌ای مطرح شود که زمینه ایجاد دوقطبی در جامعه را فراهم کند.

وی ادامه داد: مسئولان به ویژه در قوا باید بیش از دیگران نسبت به این موضوع مراقبت داشته باشند و اختلافات شخصی و حزبی نباید موجب شود مسائل اصلی کشور و موضوع مقابله با دشمن به حاشیه برود.

امام‌جمعه موقت اصفهان در پایان تأکید کرد: در شرایط کنونی، مسئولان و مردم باید با نگاهی کلان و فراتر از مسائل سلیقه‌ای و جزئی به مسائل کشور نگاه کنند تا اختلافات داخلی به فرصتی برای سوءاستفاده دشمن تبدیل نشود.