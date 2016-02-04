شرح نابسامانی های دربار در نگاه منشی فرح پهلوی

به گزارش خبرنگار مهر، «پشت پرده تخت طاووس» عنوان کتابی است که توسط مینو صمیمی از مسئولان دفتر فرح پهلوی نوشته شده و توسط دکتر حسین ابوترابیان ترجمه شده است.

مینو صمیمی متولد آذرماه ۱۳۲۵ دختر «صادق صمیمی» رئیس اسبق موزه ایران باستان در این کتاب پس از نقل مجمل زندگینامه خود از دوران نوجوانی تا پایان تحصیلات عالی در سوئیس و بازگشت به ایران ابتدا به شرح دوره ای می پردازد که متعاقب استخدام در وزارت خارجه به عنوان منشی سفارت ایران در سوئیس بکار مشغول بوده است.

وی طی شش سال خدمت در سفارت ایران از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۲ به سبب تسلط کامل به سه زبان فرانسه، آلمانی و انگلسی نقش مهمی در رتق و فتق امور مربوط به سفرهای متعدد شاه و فرح به کشور سوئیس داشته است؛ و مسایل گوناگونی از آنچه طی این سفرها رخ می داده در کتابش آورده که هر یک به سهم خود برای آگاهی به حقایق اوضاع دربار از اهمیت خاصی برخوردار است.

نویسنده در سال ۱۳۵۲ به دعوت فرح به ایران بازمی‌گردد و سرپرستی دبیرخانه و دفتر روابط عمومی «سازمان ملی حمایت از کودکان» را که زیر نظر فرح اداره می شد، به عهده می گیرد، ‌تا آنگاه که در سال ۱۳۵۵ مستقیما وارد تشکیلات دفتر مخصوص فرح می شود و به عنوان منشی مخصوص او در امور بین المللی به کار می پردازد.

در طول دو سالی که مینو صمیمی مقام منشی امور بین المللی فرح را به عهده داشت، با جریان های پشت پرده بیشماری در دربار آشنا می شود و سرانجام پی می برد که در دربار پهلوی مرزی بین خدمت برای رژیم و استفاده های شخصی وجود ندارد و مقامات درباری از طریق کانال هایی که به وجود آورده اند ثروت عمومی را به جیب های خود سرازیر می کنند.

نویسنده در این کتاب ضمن شرح مفصلی از دوران خدمت خود در تشکیلات فرح یک یک معایب و نابسامانی های موجود در دربار را نیز برمی‌شمارد و به تحلیل مسائلی می پردازد که به زعم وی دلایل قیام مردم و پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

«پشت پرده تخت طاووس» در ۲۷۶ صفحه توسط انتشارات اطلاعات چاپ و منتشر شده است.