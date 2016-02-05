به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با تاکید بر حمایت از طرح‌های کارآفرینان، بر ضرورت کاهش نرخ بیکاری تا پایان کار دولت تدبیر و امید تأکید کرد و گفت: در این راستا لازم است تا از طرح‌های کارآفرینی حمایت شود.

وی با تأکید بر رفع معضل بیکاری و کاهش نرخ بیکاری تا پایان کار دولت تدبیر و امید، تأکید کرد: در این راستا دولت برنامه‌ها و طرح هایی را برای حمایت از جوانان کارآفرین دارد که گامی مهم در جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری محسوب می‌شود.

ربیعی با اشاره به لزوم توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در کشور، گفت: با فراگیری این مهارت‌ها و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به جوانان می‌توانیم مسیر توسعه اشتغال را در کشور با سهولت طی کرده و به سمت کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی شدن آن پیش برویم.

وزیر کار افزود: شناسایی توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و استعدادهای جوانان می‌تواند به عنوان موتور محرکه باشد و زمینه توسعه و پیشرفت را فراهم آورد. هر کشوری که بخواهد در عرصه ملی و بین‌المللی پیشتاز باشد باید نیروهای ماهر، متخصص و خلاق را داشته باشد.

ربیعی تصریح کرد: تربیت افراد متخصص و ماهر در کشور می‌تواند عاملی بسیار مهم و راهکاری اساسی در توسعه اشتغال، رفع بیکاری و توسعه اقتصادی باشد. راهبرد دولت در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال، تک رقمی شدن بیکاری است و بنا داریم تا پایان کار دولت یازدهم این امر را براساس عرضه و تقاضای نیروی کار محقق کنیم.

وی بیان داشت: ایجاد اشتغال در صنایع پیشرفته و بهبود فضای کسب و کار به تناسب نیازها در مناطق مختلف کشور از رویکردهای دولت تدبیر و امید است. بر این اساس در هر منطقه از کشور باید متناسب با ظرفیت ها و امکانات برای بیکاران شغل ایجاد شود.

وزیر کار خاطرنشان کرد: بسیاری از بیکاران در کشور فاقد مهارت خاص بوده و این امر سبب شده که در مناطقی که پروژه های بزرگ مانند صنایع نفت و گاز داریم، نیروی کار مورد نیاز مانند جوشکار ماهر کم باشد.