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۱۶ بهمن ۱۳۹۴، ۴:۰۳

تهدید بمب گذاری، به تخلیه هواپیمای عربستان منجر شد

تهدید بمب گذاری، به تخلیه هواپیمای عربستان منجر شد

یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی عربستان یادداشت تهدیدآمیزی مبنی بر وجود بمب در داخل هواپیما دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسئولان خطوط هوایی اسپانیا مسافران یک پرواز بین ریاض-مادرید را به خاطر تهدید تروریستی تخلیه کردند.

هواپیمای  SVA ۲۲۶ از ریاض به مقصد مادرید در فرودگاه باراخاس این شهر متوقف شد و توسط پلیس بازرسی شد. در صندلی خلبان این هواپیما که به خطوط هوایی عربستان سعودی تعلق دارد، یادداشتی مبنی بر وجود یک بمب در هواپیما یافت شد.

خوزه فرناندس وزیر کشور اسپانیا گفت: در هواپیمای عربستانی هیچ گونه بمبی یافت نشده است. یک سخنگوی سعودی نیز اعلام کرد که هیچ تهدیدی وجود نداشته است و توقف هواپیما به خاطر اقدامات امنیتی بوده است.

۱۱۲ سرنشین این هواپیما در فرودگاه مادرید تخلیه شدند و تحت مراقبت های امنیتی قرار گرفتند.

کد مطلب 3042252

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