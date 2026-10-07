به گزارش خبرگزاری مهر، نبی‌الله یزدی با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: بر اساس ماده ۱۴ این قانون و تبصره ۲ ماده ۲۳ دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی، مشمولان از تخفیف‌های پیش‌بینی‌شده در واگذاری اراضی برخوردار می‌شوند.

وی افزود: بر این اساس، ۲۵ درصد تخفیف در اجاره‌بهای اراضی و ۱۰ درصد کاهش در هزینه‌های انتقال قطعی زمین برای خانواده‌های واجد شرایط اعمال خواهد شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: همچنین برای خانواده‌هایی که پس از ابلاغ قانون صاحب فرزند سوم و بیشتر شده‌اند، بازپرداخت تسهیلات به میزان حداقل ۵۰ درصد پیش‌بینی شده است.

یزدی با بیان اینکه این مشوق‌ها با هدف حمایت اقتصادی از خانواده‌های مشمول اجرا می‌شود، گفت: استفاده از ظرفیت اراضی ملی و دولتی در طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی باید ضمن حفظ منابع طبیعی، به افزایش بهره‌وری و رونق تولید نیز منجر شود.

وی اضافه کرد: کاهش هزینه‌های واگذاری اراضی می‌تواند زمینه اشتغال و فعالیت اقتصادی خانواده‌های پرجمعیت را تقویت کرده و با تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به بهبود معیشت خانوارها و تقویت امنیت غذایی کمک کند.

مدیر امور اراضی استان فارس از ارائه مشاوره‌های فنی و اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌های قانونی موجود خبر داد و تأکید کرد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای بهره‌مندی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده، از خدمات مشاوره‌ای و اطلاعات مربوط به فرآیند واگذاری اراضی استفاده کنند.