سرهنگ حسن کیخا، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی کلاهبرداران با انتشار آگهی‌های جذاب و ارائه قیمت‌های وسوسه‌کننده در سایت‌های خرید و فروش، تلاش می‌کنند خریداران را برای پرداخت بیعانه تحت فشار قرار دهند.

رئیس پلیس فتا سیستان‌وبلوچستان، افزود: جملاتی مانند «مشتری زیاد است» یا «برای نگه داشتن کالا بیعانه پرداخت کنید» می‌تواند از ترفندهای کلاهبرداران برای دریافت وجه و قطع ارتباط با خریدار باشد.

کیخا تأکید کرد: شهروندان باید پیش از مشاهده حضوری کالا و اطمینان از صحت معامله، از پرداخت هرگونه بیعانه خودداری کنند و در خریدهای اینترنتی، اصالت آگهی و هویت فروشنده را با دقت بررسی کنند.

وی خاطرنشان کرد: رعایت نکات ساده امنیتی و پرهیز از پرداخت وجه پیش از اطمینان از معامله، می‌تواند از بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی جلوگیری کند.