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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

رئیس پلیس فتا سیستان‌وبلوچستان: برای خرید اینترنتی بیعانه پرداخت نکنید

رئیس پلیس فتا سیستان‌وبلوچستان: برای خرید اینترنتی بیعانه پرداخت نکنید

زاهدان- رئیس پلیس فتا سیستان‌وبلوچستان نسبت به کلاهبرداری از شهروندان با ترفند دریافت بیعانه در سایت‌های خرید و فروش هشدار داد و از مردم خواست پیش ازمشاهده حضوری کالا، هیچ مبلغی واریز نکنند.

سرهنگ حسن کیخا، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی کلاهبرداران با انتشار آگهی‌های جذاب و ارائه قیمت‌های وسوسه‌کننده در سایت‌های خرید و فروش، تلاش می‌کنند خریداران را برای پرداخت بیعانه تحت فشار قرار دهند.

رئیس پلیس فتا سیستان‌وبلوچستان، افزود: جملاتی مانند «مشتری زیاد است» یا «برای نگه داشتن کالا بیعانه پرداخت کنید» می‌تواند از ترفندهای کلاهبرداران برای دریافت وجه و قطع ارتباط با خریدار باشد.

کیخا تأکید کرد: شهروندان باید پیش از مشاهده حضوری کالا و اطمینان از صحت معامله، از پرداخت هرگونه بیعانه خودداری کنند و در خریدهای اینترنتی، اصالت آگهی و هویت فروشنده را با دقت بررسی کنند.

وی خاطرنشان کرد: رعایت نکات ساده امنیتی و پرهیز از پرداخت وجه پیش از اطمینان از معامله، می‌تواند از بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی جلوگیری کند.

کد مطلب 6970794

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    نظرات

    • منیژه IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
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      پاسخ
      اختیار داری بیعانه چیه؟ همه مبلغ و می گیره بعد جنس ومیاره!!!

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